https://ria.ru/20201106/urozhay-1583429438.html

Рязанская область получила рекордный урожай масличных культур

Рязанская область получила рекордный урожай масличных культур

Аграрии Рязанской области получили рекордный урожай масличных культур, собрав с полей региона более 350 тысяч тонн, сообщает облправительство. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:08

2020-11-06T18:08

2020-11-06T18:08

рязанская область

николай любимов

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Аграрии Рязанской области получили рекордный урожай масличных культур, собрав с полей региона более 350 тысяч тонн, сообщает облправительство.Аграриев региона с рекордным урожаем масличных культур поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов.Любимов поблагодарил работников сельского хозяйства за профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд, высокую самоотдачу и пожелал новых достижений, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Рязанской области."Вами гордятся жители региона! Уверен, что вы продолжите также успешно выполнять поставленные перед отраслью задачи. Правительство региона со своей стороны приложит необходимые усилия для того, чтобы поддержка аграрного комплекса была эффективной и своевременной", – говорится в телеграмме главы области.

https://ria.ru/20201103/volontery-1582875704.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязанская область, экономика