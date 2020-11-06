https://ria.ru/20201106/umnye-tanki-1583150067.html

"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"

"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"

Упростить работу экипажа и максимально сократить время от момента обнаружения цели до ее полного уничтожения — американцы продемонстрировали технологию, которая РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:09

михаил ходаренок

т-14

darpa

су-34

министерство обороны сша

нато

m1 abrams

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156036/97/1560369703_0:337:2873:1953_1400x0_80_0_0_e96175d1f6e3c332c40dcbddbf2d568e.jpg

МОСКВА, 06 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Упростить работу экипажа и максимально сократить время от момента обнаружения цели до ее полного уничтожения — американцы продемонстрировали технологию, которая может совершить революцию в военном деле. Разработчики перспективной системы ATLAS, наделяющей бронетехнику электронными мозгами, уверены: поумневшие танки предыдущего поколения справятся даже с новейшей российской "Арматой".Новый принципТяжелая бронетехника развитых стран сильно изменилась по сравнению с временами Второй мировой. Танки нарастили броню, получили мощные двигатели, дальнобойные пушки, тепловизионные прицелы, спутниковую навигацию и продвинутые средства связи. Но, как и в середине прошлого века, цели на поле боя ищет командир. Он говорит наводчику-оператору, куда бить, тот поворачивает башню, определяет дистанцию, вводит все необходимые поправки и по команде открывает огонь. По мнению американцев, этот алгоритм давно устарел.Вместо него в Центре интеграции систем командования, управления, связи, компьютерных сетей и разведки (C5ISR) — дочерней структуре Командования разработок боевых возможностей Сухопутных войск США — разработали ATLAS. Advanced Targeting and Lethality Aided System — "Продвинутая система прицеливания и повышения летальности", основанная на современных сенсорах и алгоритмах машинного обучения, максимально автоматизирует поиск целей и их поражение. "ATLAS позволит нашим танкистам атаковать сразу несколько целей за то же время, которое сегодня требуется для уничтожения одной, — объяснил журналистам руководитель проекта Дон Дивер. — Автоматика если и не полностью заменит человека, то серьезно его разгрузит. Решение стрелять или нет по-прежнему принимает командир танка".Определить цельНа днях военные продемонстрировали ATLAS в действии — на Абердинском испытательном полигоне в штате Мэриленд. Комплекс установили на экспериментальный легкий танк Griffin I, оснащенный 50-миллиметровой автоматической пушкой. Принцип действия такой: после включения системы расположенные на башне танка оптико-электронный и инфракрасный сенсоры начинают вращаться, сканируя местность. Все данные поступают в центральный процессор. Электронный мозг, используя алгоритмы машинного обучения, автоматически выявляет цели, самостоятельно определяет их тип, скорость, удаление. Визуальная информация в режиме реального времени передается на сенсорный дисплей командира танка. В левой части экрана в столбик выстраиваются изображения обнаруженных целей, а в центр выводится картинка с пушки. Командиру достаточно лишь ткнуть пальцем во вражеский танк, и автоматика все сделает сама. Искусственный интеллект повернет башню, наведет орудие, определит дистанцию, возьмет упреждение, просчитает баллистику, предложит наиболее подходящий тип боеприпаса и режим ведения огня. Человеку останется лишь нажать на кнопку. После поражения объекта противника командир выбирает на сенсорном экране следующую цель — и процедура повторяется. По оценкам американских военных, ATLAS втрое сократит время с момента обнаружения врага до его уничтожения. Правда, в Пентагоне признаются, что пока комплекс довольно сырой и его надо довести до ума. Сегодня новинку испытывают порядка 40 экипажей. Пока они обкатывают вариант для машин с орудиями среднего калибра (ATLAS-MC). Однако будет версия и для основных боевых танков со 120-миллиметровыми пушками.По словам разработчиков, "Абрамсы" с комплексом ATLAS смогут противостоять танкам Т-14 "Армата". С этим можно поспорить. Новейшие российские боевые машины старше американских на поколение и обладают повышенной защищенностью от стандартных бронебойных подкалиберных снарядов армии США. Сами Т-14 при этом способны уверенно поражать всю номенклатуру тяжелой бронетехники стран НАТО в лобовую проекцию. А современная электроника позволяет обнаруживать цели на дистанциях, с которых танки вероятного противника "Армату" попросту не достанут.Единая сетьСпециалисты C5ISR подчеркивают: главная изюминка их детища — продвинутый искусственный интеллект. Именно мозги ATLAS позволяют машине точно определить характер угрозы и автоматически выработать способ ее нейтрализации. Искусственный интеллект, как уверяют, легко отличит БТР от БМП, танк Т-80 — от Т-90 и пехотинца с ПТУР — от снайпера. Пентагон планирует перенести технологию и на авиацию.В конце июля американское агентство перспективных оборонных разработок DARPA объявило конкурс на создание технологии, позволяющей беспилотным летательным аппаратам автоматически засекать движущуюся наземную технику противника и определять ее тип. Предполагается, что ИИ будет опознавать цель с помощью подробной базы 3D-моделей. Беспилотник, увидев танк на поле боя, сравнит его с трехмерными изображениями в аналогичном ракурсе и выберет наиболее подходящее. Впрочем, неизвестно, как это реализуют на практике, ведь даже однотипные серийные машины оснащаются разным навесным оборудованием и сильно отличаются внешне.Применение искусственного интеллекта на наземной, морской и воздушной технике служит основой американской концепции "мозаичной войны", подразумевающей максимальную автоматизацию боевых действий и массированное применение беспилотных систем в связке с человеком. Частично Сухопутные войска США опробовали эту стратегию на сентябрьских учениях "Проект "Конвергентность" на полигоне в пустыне Юма — попытались увязать все имеющиеся силы и средства в единую сеть, в которой любой солдат на поле боя в режиме реального времени получает полную разведывательную информацию и без посредников наводит авиацию и комплексы высокоточного оружия на цели. "Подобные разработки ведутся и в России, — говорит в беседе с РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Прежде всего речь о системах управления войсками. ИИ — очень перспективная область. Недаром президент говорил: тот, кто создаст искусственный интеллект, станет властелином мира. Электронные мозги в танках, способные заменить оператора-наводчика, — лишь частный случай. В более глобальном плане ИИ может совершить революцию в военном деле, сравнимую с изобретением пороха. Осмелюсь предположить, что стране, сумевшей освоить искусственный интеллект, солдаты не понадобятся. Воевать будет автоматика".Напомним: у танка Т-14 имеется радар с активной фазированной антенной решеткой, способный обнаруживать десятки воздушных или наземных целей и передавать информацию в бортовой компьютер, который самостоятельно выберет меры противодействия. Фронтовые бомбардировщики Су-34 сами выводят пилотов на цель и подсказывают, когда именно сбросить бомбы. А у российской пехоты есть комплексы разведки и целеуказания, помогающие быстро передавать информацию о боевой обстановке в штаб и запрашивать огневую поддержку.

https://ria.ru/20200411/1569807606.html

https://ria.ru/20200729/1575042805.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ходаренок, т-14, darpa, су-34, министерство обороны сша, нато, m1 abrams, безопасность