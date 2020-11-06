"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
08:00 06.11.2020 (обновлено: 08:09 06.11.2020)
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 06 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Упростить работу экипажа и максимально сократить время от момента обнаружения цели до ее полного уничтожения — американцы продемонстрировали технологию, которая может совершить революцию в военном деле. Разработчики перспективной системы ATLAS, наделяющей бронетехнику электронными мозгами, уверены: поумневшие танки предыдущего поколения справятся даже с новейшей российской "Арматой".
Новый принцип
Тяжелая бронетехника развитых стран сильно изменилась по сравнению с временами Второй мировой. Танки нарастили броню, получили мощные двигатели, дальнобойные пушки, тепловизионные прицелы, спутниковую навигацию и продвинутые средства связи. Но, как и в середине прошлого века, цели на поле боя ищет командир. Он говорит наводчику-оператору, куда бить, тот поворачивает башню, определяет дистанцию, вводит все необходимые поправки и по команде открывает огонь. По мнению американцев, этот алгоритм давно устарел.
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Вместо него в Центре интеграции систем командования, управления, связи, компьютерных сетей и разведки (C5ISR) — дочерней структуре Командования разработок боевых возможностей Сухопутных войск США — разработали ATLAS. Advanced Targeting and Lethality Aided System — "Продвинутая система прицеливания и повышения летальности", основанная на современных сенсорах и алгоритмах машинного обучения, максимально автоматизирует поиск целей и их поражение.
"ATLAS позволит нашим танкистам атаковать сразу несколько целей за то же время, которое сегодня требуется для уничтожения одной, — объяснил журналистам руководитель проекта Дон Дивер. — Автоматика если и не полностью заменит человека, то серьезно его разгрузит. Решение стрелять или нет по-прежнему принимает командир танка".
Определить цель
На днях военные продемонстрировали ATLAS в действии — на Абердинском испытательном полигоне в штате Мэриленд. Комплекс установили на экспериментальный легкий танк Griffin I, оснащенный 50-миллиметровой автоматической пушкой. Принцип действия такой: после включения системы расположенные на башне танка оптико-электронный и инфракрасный сенсоры начинают вращаться, сканируя местность. Все данные поступают в центральный процессор. Электронный мозг, используя алгоритмы машинного обучения, автоматически выявляет цели, самостоятельно определяет их тип, скорость, удаление.
© Фото : U.S. ArmyИспытание системы ATLAS американскими военными
© Фото : U.S. Army
Испытание системы ATLAS американскими военными
Визуальная информация в режиме реального времени передается на сенсорный дисплей командира танка. В левой части экрана в столбик выстраиваются изображения обнаруженных целей, а в центр выводится картинка с пушки. Командиру достаточно лишь ткнуть пальцем во вражеский танк, и автоматика все сделает сама. Искусственный интеллект повернет башню, наведет орудие, определит дистанцию, возьмет упреждение, просчитает баллистику, предложит наиболее подходящий тип боеприпаса и режим ведения огня. Человеку останется лишь нажать на кнопку.
После поражения объекта противника командир выбирает на сенсорном экране следующую цель — и процедура повторяется. По оценкам американских военных, ATLAS втрое сократит время с момента обнаружения врага до его уничтожения. Правда, в Пентагоне признаются, что пока комплекс довольно сырой и его надо довести до ума. Сегодня новинку испытывают порядка 40 экипажей. Пока они обкатывают вариант для машин с орудиями среднего калибра (ATLAS-MC). Однако будет версия и для основных боевых танков со 120-миллиметровыми пушками.
© Фото : U.S. ArmyИспытание системы ATLAS американскими военными
© Фото : U.S. Army
Испытание системы ATLAS американскими военными
По словам разработчиков, "Абрамсы" с комплексом ATLAS смогут противостоять танкам Т-14 "Армата". С этим можно поспорить. Новейшие российские боевые машины старше американских на поколение и обладают повышенной защищенностью от стандартных бронебойных подкалиберных снарядов армии США. Сами Т-14 при этом способны уверенно поражать всю номенклатуру тяжелой бронетехники стран НАТО в лобовую проекцию. А современная электроника позволяет обнаруживать цели на дистанциях, с которых танки вероятного противника "Армату" попросту не достанут.
Единая сеть
Специалисты C5ISR подчеркивают: главная изюминка их детища — продвинутый искусственный интеллект. Именно мозги ATLAS позволяют машине точно определить характер угрозы и автоматически выработать способ ее нейтрализации. Искусственный интеллект, как уверяют, легко отличит БТР от БМП, танк Т-80 — от Т-90 и пехотинца с ПТУР — от снайпера. Пентагон планирует перенести технологию и на авиацию.
В конце июля американское агентство перспективных оборонных разработок DARPA объявило конкурс на создание технологии, позволяющей беспилотным летательным аппаратам автоматически засекать движущуюся наземную технику противника и определять ее тип. Предполагается, что ИИ будет опознавать цель с помощью подробной базы 3D-моделей. Беспилотник, увидев танк на поле боя, сравнит его с трехмерными изображениями в аналогичном ракурсе и выберет наиболее подходящее. Впрочем, неизвестно, как это реализуют на практике, ведь даже однотипные серийные машины оснащаются разным навесным оборудованием и сильно отличаются внешне.
Применение искусственного интеллекта на наземной, морской и воздушной технике служит основой американской концепции "мозаичной войны", подразумевающей максимальную автоматизацию боевых действий и массированное применение беспилотных систем в связке с человеком. Частично Сухопутные войска США опробовали эту стратегию на сентябрьских учениях "Проект "Конвергентность" на полигоне в пустыне Юма — попытались увязать все имеющиеся силы и средства в единую сеть, в которой любой солдат на поле боя в режиме реального времени получает полную разведывательную информацию и без посредников наводит авиацию и комплексы высокоточного оружия на цели.
© The Boeing CompanyСтоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии
Стоп-кадр презентации беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии
"Подобные разработки ведутся и в России, — говорит в беседе с РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Прежде всего речь о системах управления войсками. ИИ — очень перспективная область. Недаром президент говорил: тот, кто создаст искусственный интеллект, станет властелином мира. Электронные мозги в танках, способные заменить оператора-наводчика, — лишь частный случай. В более глобальном плане ИИ может совершить революцию в военном деле, сравнимую с изобретением пороха. Осмелюсь предположить, что стране, сумевшей освоить искусственный интеллект, солдаты не понадобятся. Воевать будет автоматика".
Напомним: у танка Т-14 имеется радар с активной фазированной антенной решеткой, способный обнаруживать десятки воздушных или наземных целей и передавать информацию в бортовой компьютер, который самостоятельно выберет меры противодействия. Фронтовые бомбардировщики Су-34 сами выводят пилотов на цель и подсказывают, когда именно сбросить бомбы. А у российской пехоты есть комплексы разведки и целеуказания, помогающие быстро передавать информацию о боевой обстановке в штаб и запрашивать огневую поддержку.