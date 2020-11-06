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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/udalenka-1583397395.html
В Москве рассказали о соблюдении режима удаленной работы
В Москве рассказали о соблюдении режима удаленной работы
В целом работодатели в Москве соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленку, но есть и нарушители, их привлекли к административной РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:21
2020-11-06T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. В целом работодатели в Москве соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленку, но есть и нарушители, их привлекли к административной ответственности, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Еще одной важной мерой является перевод на удаленный режим работы 30% сотрудников. Сегодня мы проводим массовые рейды и видим, что в целом работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Но есть и нарушители, к ним применяется административная ответственность в размере 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение приостанавливается деятельность", - сказал Данчиков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве рассказали о соблюдении режима удаленной работы

16:21 06.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. В целом работодатели в Москве соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленку, но есть и нарушители, их привлекли к административной ответственности, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Еще одной важной мерой является перевод на удаленный режим работы 30% сотрудников. Сегодня мы проводим массовые рейды и видим, что в целом работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Но есть и нарушители, к ним применяется административная ответственность в размере 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение приостанавливается деятельность", - сказал Данчиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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