https://ria.ru/20201106/udalenka-1583397395.html

В Москве рассказали о соблюдении режима удаленной работы

В Москве рассказали о соблюдении режима удаленной работы

В целом работодатели в Москве соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленку, но есть и нарушители, их привлекли к административной РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:21

2020-11-06T16:21

2020-11-06T16:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. В целом работодатели в Москве соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленку, но есть и нарушители, их привлекли к административной ответственности, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Еще одной важной мерой является перевод на удаленный режим работы 30% сотрудников. Сегодня мы проводим массовые рейды и видим, что в целом работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Но есть и нарушители, к ним применяется административная ответственность в размере 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение приостанавливается деятельность", - сказал Данчиков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество