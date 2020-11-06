https://ria.ru/20201106/udalenka-1583380719.html

В Башкирии часть школьников переведут на удаленку

В Башкирии часть школьников переведут на удаленку

Оперштаб Башкирии принял решение о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 классы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:08

2020-11-06T15:08

2020-11-06T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии принял решение о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 классы, сообщает пресс-служба главы региона.В сообщении говорится, что на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики определили режим работы школ с 9 по 22 ноября. При принятии решения члены оперштаба опирались на рекомендации регионального минздрава и управления Роспотребнадзора по республике.Отмечается, что малокомплектные школы Башкирии, в которых занимаются не более 75 детей, продолжат работу в обычном режиме, все классы будут учиться очно.При этом учреждения дополнительного образования в ближайшие две недели организуют занятия в дистанционном режиме.По данным регионального минздрава, общее число инфицированных в республике составляет 11 343 человека.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)