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В Башкирии часть школьников переведут на удаленку
В Башкирии часть школьников переведут на удаленку
Оперштаб Башкирии принял решение о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 классы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:08
2020-11-06T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии принял решение о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 классы, сообщает пресс-служба главы региона.В сообщении говорится, что на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики определили режим работы школ с 9 по 22 ноября. При принятии решения члены оперштаба опирались на рекомендации регионального минздрава и управления Роспотребнадзора по республике.Отмечается, что малокомплектные школы Башкирии, в которых занимаются не более 75 детей, продолжат работу в обычном режиме, все классы будут учиться очно.При этом учреждения дополнительного образования в ближайшие две недели организуют занятия в дистанционном режиме.По данным регионального минздрава, общее число инфицированных в республике составляет 11 343 человека.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Башкирии часть школьников переведут на удаленку

15:08 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик во время онлайн урока по истории
Ученик во время онлайн урока по истории - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии принял решение о переводе на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 классы, сообщает пресс-служба главы региона.
В сообщении говорится, что на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики определили режим работы школ с 9 по 22 ноября. При принятии решения члены оперштаба опирались на рекомендации регионального минздрава и управления Роспотребнадзора по республике.

"Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники в этот период будут учиться очно. Учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения", - сообщает пресс-служба главы региона по итогам заседания оперштаба.

Отмечается, что малокомплектные школы Башкирии, в которых занимаются не более 75 детей, продолжат работу в обычном режиме, все классы будут учиться очно.
При этом учреждения дополнительного образования в ближайшие две недели организуют занятия в дистанционном режиме.
По данным регионального минздрава, общее число инфицированных в республике составляет 11 343 человека.
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