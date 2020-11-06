https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583390087.html

В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка

В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка

Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:50

2020-11-06T15:50

2020-11-06T16:00

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК.Ранее в СК сообщили, что в среду в Енисее нашли тело убитой 16-летней девушки. По подозрению в убийстве задержаны четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет. По предварительным данным, они вывезли ее 23 октября на берег Енисея, в ходе ссоры убили и положили тело в реку, прикрыв ветками.В ведомстве уточнили, что Советский районный суд Красноярска арестовал подозреваемых на два месяца. Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия тщательным образом будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

https://ria.ru/20201106/arest-1583337442.html

красноярск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия