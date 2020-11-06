Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583390087.html
В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка
В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка
Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:50
2020-11-06T16:00
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390926_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_d6ceb6ac14091ef4ae36891ac11c70ab.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК.Ранее в СК сообщили, что в среду в Енисее нашли тело убитой 16-летней девушки. По подозрению в убийстве задержаны четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет. По предварительным данным, они вывезли ее 23 октября на берег Енисея, в ходе ссоры убили и положили тело в реку, прикрыв ветками.В ведомстве уточнили, что Советский районный суд Красноярска арестовал подозреваемых на два месяца. Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия тщательным образом будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
https://ria.ru/20201106/arest-1583337442.html
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390926_109:0:709:450_1400x0_80_0_0_292929a66950e95e734c52f637922459.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка

15:50 06.11.2020 (обновлено: 16:00 06.11.2020)
 
© Фото : СК РФ по Красноярскому краюПодозреваемые в убийстве 16-летней девушки в Красноярске
Подозреваемые в убийстве 16-летней девушки в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : СК РФ по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК.
Ранее в СК сообщили, что в среду в Енисее нашли тело убитой 16-летней девушки. По подозрению в убийстве задержаны четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет. По предварительным данным, они вывезли ее 23 октября на берег Енисея, в ходе ссоры убили и положили тело в реку, прикрыв ветками.
"В Красноярске всем фигурантам уголовного дела об убийстве 16-летней девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Советский районный суд Красноярска арестовал подозреваемых на два месяца. Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия тщательным образом будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 11:49
В Подмосковье арестовали обвиняемую в попытке организовать убийство отца
 
Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния