https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583390087.html
В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка
В Красноярске арестовали четырех подозреваемых в убийстве подростка
Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:50
2020-11-06T15:50
2020-11-06T16:00
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка СК.Ранее в СК сообщили, что в среду в Енисее нашли тело убитой 16-летней девушки. По подозрению в убийстве задержаны четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет. По предварительным данным, они вывезли ее 23 октября на берег Енисея, в ходе ссоры убили и положили тело в реку, прикрыв ветками.В ведомстве уточнили, что Советский районный суд Красноярска арестовал подозреваемых на два месяца. Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия тщательным образом будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
https://ria.ru/20201106/arest-1583337442.html
красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости.
Четверо подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключены под стражу в Красноярске
, сообщается на сайте
регионального главка СК.
Ранее в СК сообщили, что в среду в Енисее нашли тело убитой 16-летней девушки. По подозрению в убийстве задержаны четыре молодых человека в возрасте от 19 до 23 лет. По предварительным данным, они вывезли ее 23 октября на берег Енисея, в ходе ссоры убили и положили тело в реку, прикрыв ветками.
"В Красноярске всем фигурантам уголовного дела об убийстве 16-летней девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Советский районный суд Красноярска арестовал подозреваемых на два месяца. Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия тщательным образом будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.