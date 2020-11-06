https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583377687.html

Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест

Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест

Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:52

2020-11-06T14:52

2020-11-06T14:52

россия

московский областной суд

раменское

московская область (подмосковье)

раменский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155518/87/1555188764_0:14:3000:1702_1400x0_80_0_0_9d7f9ae5dd13828fa32ac5668b1fcf15.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости адвокат Артем Сарбашев.Накануне стало известно, что по делу завершены следственные действия, в ближайшее время Кулаков начнет знакомиться с материалами.Ранее по делу была проведена дополнительная экспертиза, были исследованы три iPhone погибшей и один - Кулакова. По словам адвоката, следователь допросил владельцев незнакомых номеров, но они не имеют отношения к делу, однако защита еще не ознакомилась с протоколами их допроса.По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском районе Куликов задушил знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), вину он не признает.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.

https://ria.ru/20200703/1573865390.html

https://ria.ru/20201102/afera-1582680985.html

https://ria.ru/20201026/sud-1581522164.html

россия

раменское

московская область (подмосковье)

раменский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский областной суд, раменское, московская область (подмосковье), раменский район, происшествия