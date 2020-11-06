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Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест
Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест
Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:52
2020-11-06T14:52
россия
московский областной суд
раменское
московская область (подмосковье)
раменский район
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости адвокат Артем Сарбашев.Накануне стало известно, что по делу завершены следственные действия, в ближайшее время Кулаков начнет знакомиться с материалами.Ранее по делу была проведена дополнительная экспертиза, были исследованы три iPhone погибшей и один - Кулакова. По словам адвоката, следователь допросил владельцев незнакомых номеров, но они не имеют отношения к делу, однако защита еще не ознакомилась с протоколами их допроса.По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском районе Куликов задушил знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), вину он не признает.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
https://ria.ru/20200703/1573865390.html
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россия
раменское
московская область (подмосковье)
раменский район
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россия, московский областной суд, раменское, московская область (подмосковье), раменский район, происшествия

Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест

14:52 06.11.2020
 
© АГН "Москва" / Игорь Иванко Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости адвокат Артем Сарбашев.

"Мособлсуд продлил до 8 февраля срок содержания под стражей Кулакову", - сказал собеседник агентства.

Андрей Кулаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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Адвокат сообщил о ходе дела экс-главы Раменского района
Накануне стало известно, что по делу завершены следственные действия, в ближайшее время Кулаков начнет знакомиться с материалами.
Ранее по делу была проведена дополнительная экспертиза, были исследованы три iPhone погибшей и один - Кулакова. По словам адвоката, следователь допросил владельцев незнакомых номеров, но они не имеют отношения к делу, однако защита еще не ознакомилась с протоколами их допроса.
По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском районе Куликов задушил знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), вину он не признает.
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Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.
Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.
Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
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