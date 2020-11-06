https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583377687.html
Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест
Обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района продлили арест
Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:52
2020-11-06T14:52
2020-11-06T14:52
россия
московский областной суд
раменское
московская область (подмосковье)
раменский район
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский областной суд в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости адвокат Артем Сарбашев.Накануне стало известно, что по делу завершены следственные действия, в ближайшее время Кулаков начнет знакомиться с материалами.Ранее по делу была проведена дополнительная экспертиза, были исследованы три iPhone погибшей и один - Кулакова. По словам адвоката, следователь допросил владельцев незнакомых номеров, но они не имеют отношения к делу, однако защита еще не ознакомилась с протоколами их допроса.По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском районе Куликов задушил знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), вину он не признает.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
https://ria.ru/20200703/1573865390.html
https://ria.ru/20201102/afera-1582680985.html
https://ria.ru/20201026/sud-1581522164.html
россия
раменское
московская область (подмосковье)
раменский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский областной суд, раменское, московская область (подмосковье), раменский район, происшествия
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский областной суд
в пятницу продлил до февраля срок ареста экс-главе Раменского
района Подмосковья
Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости адвокат Артем Сарбашев.
"Мособлсуд продлил до 8 февраля срок содержания под стражей Кулакову", - сказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что по делу завершены следственные действия, в ближайшее время Кулаков начнет знакомиться с материалами.
Ранее по делу была проведена дополнительная экспертиза, были исследованы три iPhone погибшей и один - Кулакова. По словам адвоката, следователь допросил владельцев незнакомых номеров, но они не имеют отношения к делу, однако защита еще не ознакомилась с протоколами их допроса.
По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в Раменском
районе Куликов задушил знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), вину он не признает.
Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.
Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.
Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.