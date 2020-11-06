В США расследуют использование штабом Трампа Белого дома в своих целях

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании, заявил член Палаты представителей США, демократ Билл Паскрелл.Ранее конгрессмен отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча со стороны администрации Трампа.Паскрелл в своем заявлении указал, что офис ответил на его просьбу, сообщив, что специальное подразделение начало расследование, чтобы определить был ли закон Хэтча нарушен.Так называемый закон Хэтча от 1939 года запрещает чиновникам делать публичные политические заявления.
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании, заявил член Палаты представителей США, демократ Билл Паскрелл.
Ранее конгрессмен отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча со стороны администрации Трампа.
Паскрелл в своем заявлении указал, что офис ответил на его просьбу, сообщив, что специальное подразделение начало расследование, чтобы определить был ли закон Хэтча нарушен.
"Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они проводят расследование в отношение использования кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для вечеринки, нарушая закон Хэтча", - написал он в Twitter.
Так называемый закон Хэтча от 1939 года запрещает чиновникам делать публичные политические заявления.
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