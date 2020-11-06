https://ria.ru/20201106/trump-1583292452.html

В США расследуют использование штабом Трампа Белого дома в своих целях

В США расследуют использование штабом Трампа Белого дома в своих целях

Офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании, заявил член Палаты... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:23

2020-11-06T02:23

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании, заявил член Палаты представителей США, демократ Билл Паскрелл.Ранее конгрессмен отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча со стороны администрации Трампа.Паскрелл в своем заявлении указал, что офис ответил на его просьбу, сообщив, что специальное подразделение начало расследование, чтобы определить был ли закон Хэтча нарушен.Так называемый закон Хэтча от 1939 года запрещает чиновникам делать публичные политические заявления.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире