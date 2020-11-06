https://ria.ru/20201106/tomografiya-1583429572.html

Фургал хочет сделать компьютерную томографию

Фургал хочет сделать компьютерную томографию

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ведет переговоры с департаментом здравоохранения Москвы, чтобы подобрать больницу, где ему смогут сделать... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:09

2020-11-06T18:09

2020-11-06T23:55

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

онк

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ведет переговоры с департаментом здравоохранения Москвы, чтобы подобрать больницу, где ему смогут сделать компьютерную томографию, сообщила РИА Новости в пятницу член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.По ее словам, Фургал в СИЗО получил "новую порцию книг". В частности, сейчас арестованный читает "Биохимию".Ранее в ОНК уже сообщали, что Фургал рассказал им, что врачи незадолго до ареста выявили у него некое заболевание и теперь он нуждается в компьютерной томографии.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.СК России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. С июля в Хабаровске проходят несогласованные акции в его поддержку.

https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html

https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия