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Фургал хочет сделать компьютерную томографию
Фургал хочет сделать компьютерную томографию
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ведет переговоры с департаментом здравоохранения Москвы, чтобы подобрать больницу, где ему смогут сделать... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:09
2020-11-06T23:55
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
онк
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ведет переговоры с департаментом здравоохранения Москвы, чтобы подобрать больницу, где ему смогут сделать компьютерную томографию, сообщила РИА Новости в пятницу член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.По ее словам, Фургал в СИЗО получил "новую порцию книг". В частности, сейчас арестованный читает "Биохимию".Ранее в ОНК уже сообщали, что Фургал рассказал им, что врачи незадолго до ареста выявили у него некое заболевание и теперь он нуждается в компьютерной томографии.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.СК России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. С июля в Хабаровске проходят несогласованные акции в его поддержку.
https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html
https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия

Фургал хочет сделать компьютерную томографию

18:09 06.11.2020 (обновлено: 23:55 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ведет переговоры с департаментом здравоохранения Москвы, чтобы подобрать больницу, где ему смогут сделать компьютерную томографию, сообщила РИА Новости в пятницу член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Да, ведутся переговоры о выборе учебного учреждения, чтобы сделать КТ. Нужно, чтобы там было немного народа, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом", — сказала Меркачева.

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По ее словам, Фургал в СИЗО получил "новую порцию книг". В частности, сейчас арестованный читает "Биохимию".
Ранее в ОНК уже сообщали, что Фургал рассказал им, что врачи незадолго до ареста выявили у него некое заболевание и теперь он нуждается в компьютерной томографии.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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В ОНК заявили о проблемах со зрением у Фургала и Арашукова
СК России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. С июля в Хабаровске проходят несогласованные акции в его поддержку.
 
Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалОНКСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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