Фургал хочет сделать компьютерную томографию
18:09 06.11.2020 (обновлено: 23:55 06.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ведет переговоры с департаментом здравоохранения Москвы, чтобы подобрать больницу, где ему смогут сделать компьютерную томографию, сообщила РИА Новости в пятницу член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Да, ведутся переговоры о выборе учебного учреждения, чтобы сделать КТ. Нужно, чтобы там было немного народа, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом", — сказала Меркачева.
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По ее словам, Фургал в СИЗО получил "новую порцию книг". В частности, сейчас арестованный читает "Биохимию".
Ранее в ОНК уже сообщали, что Фургал рассказал им, что врачи незадолго до ареста выявили у него некое заболевание и теперь он нуждается в компьютерной томографии.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
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СК России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. С июля в Хабаровске проходят несогласованные акции в его поддержку.