https://ria.ru/20201106/surikova-1583243684.html

Биография Аллы Суриковой

Биография Аллы Суриковой

Режиссер, сценарист и продюсер Алла Ильинична (Исааковна) Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве (Украина). РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T04:02

2020-11-06T04:02

2020-11-06T04:02

справки

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Режиссер, сценарист и продюсер Алла Ильинична (Исааковна) Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве (Украина).В 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета, в 1973 году – Высшие режиссерские курсы (мастерская Георгия Данелия). В конце 1960-х годов работала ассистентом режиссера на телевизионной картине "Маленький школьный оркестр" (1968) и на фильме "Умеете ли вы жить?" (1970). Дипломная короткометражная картина Суриковой "Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности" была удостоена в 1974 году приза Госкино Украинской ССР "За лучшую режиссуру" на Всесоюзном кинофестивале "Молодость".Алла Сурикова является автором идеи детского юмористического киножурнала "Ералаш" (1972). В 1977 году вышла ее первая полнометражная картина "Предположим, ты капитан..." по мотивам рассказов Юрия Сотника о приключениях школьников.Затем в 1979 году Сурикова сняла комедию "Суета сует" с Галиной Польских и Фрунзиком Мкртчяном в главных ролях.В 1981 году состоялась премьера мелодрамы "Будьте моим мужем", главные роли в которой сыграли Андрей Миронов и Елена Проклова.В 1983 году на экраны страны вышел ее детектив "Ищите женщину" (1982) с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым в главных ролях.В 1985 году Сурикова сняла мелодраму "Искренне ваш…" с Виталием Соломиным в главной роли.В 1987 году вышел ее музыкальный вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", получивший приз жюри кинофестиваля "Одесская альтернатива" и первый приз МКФ "Женщины в кино" в Лос-Анджелесе. Позже Алла Сурикова сняла картины "Две стрелы" (1989), "Казус импровизус" (1991), "Чокнутые" (1991), "Московские каникулы" (1995), "Дети понедельника" (1997), "Хочу в тюрьму" (1998), короткометражные ленты "А вот и я..." (1992), "Дайте чуду шанс" (1994).В 2000-х годах вышли фильмы режиссера "Идеальная пара" (2001), "Только раз…" (2002), "Если завтра в поход" (2004), "О любви в любую погоду" (2004), "Вы не оставите меня" (2006), "Человек с бульвара КапуциноК" (2010).В 2010 году Сурикова участвовала в киноальманахе "Москва, я люблю тебя!", сняв новеллу "Королева".Снятая ею комедия "Полный вперед!" получила Гран-при в конкурсе полнометражных фильмов для детей и юношества международного фестиваля театра и кино "В кругу семьи" в 2014 году. В 2017 году зрители увидели очередную работу режиссера "Любовь и Сакс" с Максимом Авериным и Екатериной Климовой в главных ролях. Алла Сурикова также была сценаристом собственных фильмов "Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности", "Предположим, ты капитан…", "Казус импровизус", "Вы не оставите меня", "Человек с бульвара КапуциноК", "Полный вперед!", "Любовь и Сакс".Она продюсировала картины "Только раз…" (2002), "Барабашка" (2004) и собственную приключенческую комедию "О любви в любую погоду". Сурикова также является автором идеи и продюсером документального цикла "Провинциальные музеи России" (2004-2011).В 1999 году она организовала некоммерческую студию "Позитив-фильм". Документалистика – одно из направлений ее деятельности. Среди проектов, продюсером которых была Алла Сурикова, фильмы "Украденное детство" (2013), "20-й блок. Охота на зайцев" (2015), "Зебра" (2017). Алла Сурикова преподавала в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО), во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии и на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР). Постоянный член художественного совета ВКСР.Алла Сурикова – автор идеи и президент кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия!", проходящего с 2001 года.Народная артистка Российской Федерации (2000). Награждена орденом Почета (2016).Лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2009 год.Сурикова является обладателем призов МКФ "Женщины в кино" в Лос-Анджелесе (1987), КФ "Одесская альтернатива" (1987), кинофестиваля "Женский мир" (1991), приза жюри прокатчиков кинофестиваля "Киношок" (1998), Премии Дома Ханжонкова (2004), приза "Золотой Остап" (2005), призов кинофестиваля "Виват кино России!" (2005, 2006), специального приза жюри кинофестиваля "Литература и кино" (2007) и др.Алла Сурикова замужем за киновидеоинженером Александром Поташниковым. Ее первым мужем был Вадим Суриков, от этого брака у режиссера есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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