https://ria.ru/20201106/stantsiya-1583340907.html
В ВПК рассказали о концепте новой орбитальной станции
В ВПК рассказали о концепте новой орбитальной станции
Новая российская орбитальная станция не должна повторять советский "Мир", а иметь новый функционал и учитывать "современные финансовые реалии", рассказал в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:07
2020-11-06T12:07
2020-11-06T13:15
игорь озар
плесецк (космодром)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
ркк "энергия"
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новая российская орбитальная станция не должна повторять советский "Мир", а иметь новый функционал и учитывать "современные финансовые реалии", рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.По его словам, новый глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар и кандидат на должность генерального конструктора пилотируемых программ России Владимир Соловьев недавно представили коллегии ВПК свое видение новой национальной станции."Во-первых, она может быть посещаемой, а не постоянного пребывания. Во-вторых, ее задачей может стать обслуживание космических аппаратов — дозаправка, ремонт. В-третьих, возможно, стоит рассмотреть вариант станции как некой перевалочной базы на пути к Луне", — рассказал Иванов.По его словам, проект новой станции должен учитывать "современные финансовые реалии" и быть оптимальным по конструкции и задачам.В мае генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что орбитальная служебная станция в отличие от Международной космической станции будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории Российской Федерации.По конструкции станция будет похожа на "Мир", функционировавший в 1986-2001 годах. В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый; целевой производственный; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Согласно презентации, выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20200926/kosmos-1577816545.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь озар, плесецк (космодром), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новая российская орбитальная станция не должна повторять советский "Мир", а иметь новый функционал и учитывать "современные финансовые реалии", рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.
"Повтор станции "Мир" нам неинтересен. Мы понимаем, что жить на околоземной орбите мы научились. Соответственно, нужно выбрать новый функционал", — сказал Иванов.
По его словам, новый глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар и кандидат на должность генерального конструктора пилотируемых программ России Владимир Соловьев
недавно представили коллегии ВПК свое видение новой национальной станции.
"Во-первых, она может быть посещаемой, а не постоянного пребывания. Во-вторых, ее задачей может стать обслуживание космических аппаратов — дозаправка, ремонт. В-третьих, возможно, стоит рассмотреть вариант станции как некой перевалочной базы на пути к Луне", — рассказал Иванов.
По его словам, проект новой станции должен учитывать "современные финансовые реалии" и быть оптимальным по конструкции и задачам.
В мае генеральный директор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
сообщил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что орбитальная служебная станция в отличие от Международной космической станции
будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории Российской Федерации.
По конструкции станция будет похожа на "Мир", функционировавший в 1986-2001 годах. В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый; целевой производственный; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
Согласно презентации, выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5"
с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.
Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.