https://ria.ru/20201106/soobschenie-1583470635.html
Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
Социальная сеть Twitter отметила сообщение соучредителя организации демократов "Демократическая коалиция против Трампа" Скотта Дворкина об "избранном президенте РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:02
2020-11-06T23:02
2020-11-06T23:02
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила сообщение соучредителя организации демократов "Демократическая коалиция против Трампа" Скотта Дворкина об "избранном президенте Джо Байдене" комментарием о том, что официальные результаты еще не оглашены.Позже соцсеть отметила эту публикацию, указав, что "официальные источники могли не огласить результаты выборов, когда это было опубликовано в Twitter".Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Байден.
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов
Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.
2020-11-06T23:02
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PT1M40S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире