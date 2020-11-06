https://ria.ru/20201106/soobschenie-1583470635.html

Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным

Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным

Социальная сеть Twitter отметила сообщение соучредителя организации демократов "Демократическая коалиция против Трампа" Скотта Дворкина об "избранном президенте РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:02

2020-11-06T23:02

2020-11-06T23:02

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила сообщение соучредителя организации демократов "Демократическая коалиция против Трампа" Скотта Дворкина об "избранном президенте Джо Байдене" комментарием о том, что официальные результаты еще не оглашены.Позже соцсеть отметила эту публикацию, указав, что "официальные источники могли не огласить результаты выборов, когда это было опубликовано в Twitter".Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Байден.

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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов

Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.

2020-11-06T23:02

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