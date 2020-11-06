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https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583427046.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого
Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что он был одаренным, очень талантливым и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:00
2020-11-06T18:05
культура
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что он был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером, сообщает пресс-служба Кремля.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20201106/proschanie-1583417111.html
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умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, владимир путин, общество

Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого

18:00 06.11.2020 (обновлено: 18:05 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Михаил Жванецкий
Владимир Путин и Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что он был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером, сообщает пресс-служба Кремля.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - говорится в телеграмме.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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