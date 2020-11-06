https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583427046.html

Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого

Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что он был одаренным, очень талантливым и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:00

2020-11-06T18:00

2020-11-06T18:05

культура

умер михаил жванецкий

михаил жванецкий

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что он был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером, сообщает пресс-служба Кремля.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20201106/proschanie-1583417111.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, владимир путин, общество