https://ria.ru/20201106/siriya-1583356431.html

Онлайн-конференция о сирийском урегулировании

Онлайн-конференция о сирийском урегулировании

9 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Сирия: актуальная ситуация и процесс возвращения беженцев".

2020-11-06T13:15

2020-11-06T13:15

2020-11-06T13:15

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ.В начале октября Российская Федерация выступила с инициативой о проведении международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину. Официально сроки проведения еще не объявлены, но ожидается, что мероприятие состоится в середине ноября текущего года. Как мировое сообщество, в том числе принявшие беженцев страны, отнеслось к российской инициативе? Какие условия предполагается создать для возвращения сирийских беженцев? Какие проблемы с оказанием Сирии гуманитарной помощи существуют? Как идет процесс политического урегулирования ситуации в республике?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы