Онлайн-конференция о сирийском урегулировании
9 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Сирия: актуальная ситуация и процесс возвращения беженцев".
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Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ.
В начале октября Российская Федерация выступила с инициативой о проведении международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину. Официально сроки проведения еще не объявлены, но ожидается, что мероприятие состоится в середине ноября текущего года.
Как мировое сообщество, в том числе принявшие беженцев страны, отнеслось к российской инициативе? Какие условия предполагается создать для возвращения сирийских беженцев? Какие проблемы с оказанием Сирии гуманитарной помощи существуют? Как идет процесс политического урегулирования ситуации в республике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ.
В начале октября Российская Федерация выступила с инициативой о проведении международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину. Официально сроки проведения еще не объявлены, но ожидается, что мероприятие состоится в середине ноября текущего года.
Как мировое сообщество, в том числе принявшие беженцев страны, отнеслось к российской инициативе? Какие условия предполагается создать для возвращения сирийских беженцев? Какие проблемы с оказанием Сирии гуманитарной помощи существуют? Как идет процесс политического урегулирования ситуации в республике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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