https://ria.ru/20201106/shoygu-1583398581.html
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:26
2020-11-06T16:26
2020-11-06T16:26
сергей лавров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
булат окуджава
сергей шойгу
абхазия
грузия
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу - жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу жить" на канале "Звезда".Он пояснил, что министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), которое раньше возглавлял Шойгу, было создано "с нуля" в конце 1980-х годов. Лавров в то время – с 1992 по 1994 год – был заместителем министра иностранных дел и занимался в том числе тем, что происходило на пространстве СНГ."Как раз тогда имели место критические события в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Сергей Кужугетович активно занимался тем, что мы называем "гуманитарной дипломатией" – доставкой гуманитарных грузов людям, которые оказались в зоне конфликта. И одновременно, с первых же дней функционирования в качестве руководителя различных гуманитарных операций он видел в них потенциал для дипломатии. Он примирял враждующие стороны. Так было и в Абхазии", - рассказал глава МИД."Я помню, что одним из результатов этой нашей общей работы было подписание договоренности в Москве между председателем Государственного совета Грузии Э.А.Шеварднадзе и президентом Абхазии В.Г.Ардзинбой... Один из самых тяжелых документов. К сожалению, грузинская сторона не стала его выполнять", - добавил Лавров. По его словам, Шойгу понимает, когда в переговорах партнер действительно раскрыл все свои карты.Он добавил, что в спорте Шойгу очень азартный. "Я не люблю монотонных видов спорта, а вот в игре, прежде всего в футболе, люди раскрываются очень активно и ярко... По призванию он (Шойгу) нападающий, хотя и министр обороны. Но лучшая оборона – это нападение. Всем это известно еще из военной науки. В спорте примерно то же самое. Очень азартный и не любит проигрывать. Но никто не любит проигрывать из людей, которые чего-то в этой жизни достигли. Так что это, на самом деле, одна из очень существенных составляющих его жизни", - отметил Лавров.Любимым место отдыха главы Минобороны глава МИД назвал Хакасию и Туву. В неофициальной обстановке Шойгу, по словам Лаврова, "абсолютно открытый человек"."По нему видно, как он наслаждается этим "запахом тайги", как у нас раньше пели в песнях", - добавил глава МИД России.Он рассказал, что Шойгу очень заботится о развитии своей родной республики - Тувы, лоббирует создание там инфраструктуры, прежде всего транспортной.Министр иностранных дел также рассказал, что Шойгу любит петь.Любимыми Лавров назвал советские песни - "Надежда", "Забота у нас такая", Владимира Высоцкого и Булата Окуджаву.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/shoygu-1580012614.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/shoygu-1576666413.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), булат окуджава, сергей шойгу, абхазия, грузия, политика
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу
- жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров
в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу жить" на канале "Звезда".
"Он одновременно и жесткий, и гибкий переговорщик. Я его знаю и лично, и как переговорщика достаточно давно", - сказал Лавров.
Он пояснил, что министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
), которое раньше возглавлял Шойгу, было создано "с нуля" в конце 1980-х годов. Лавров в то время – с 1992 по 1994 год – был заместителем министра иностранных дел и занимался в том числе тем, что происходило на пространстве СНГ.
"Как раз тогда имели место критические события в Приднестровье, Абхазии
и Южной Осетии. Сергей Кужугетович активно занимался тем, что мы называем "гуманитарной дипломатией" – доставкой гуманитарных грузов людям, которые оказались в зоне конфликта. И одновременно, с первых же дней функционирования в качестве руководителя различных гуманитарных операций он видел в них потенциал для дипломатии. Он примирял враждующие стороны. Так было и в Абхазии", - рассказал глава МИД.
"Я помню, что одним из результатов этой нашей общей работы было подписание договоренности в Москве между председателем Государственного совета Грузии Э.А.Шеварднадзе и президентом Абхазии В.Г.Ардзинбой... Один из самых тяжелых документов. К сожалению, грузинская сторона не стала его выполнять", - добавил Лавров. По его словам, Шойгу понимает, когда в переговорах партнер действительно раскрыл все свои карты.
"И в этот момент возможны договоренности, которые будут устраивать обе стороны и которые очень важно зафиксировать. Я считаю этот стиль не только абсолютно адекватным, но и единственно возможным, потому что "пережимать" партнера или делать уступки прежде, чем партнер будет на грани своих компромиссных позиций, было бы контрпродуктивно. Сергей Кужугетович очень тонко чувствует эту линию, за которой лучше не "передавить". Между прочим, это и наш принцип в дипломатии тоже", - пояснил министр.
Он добавил, что в спорте Шойгу очень азартный. "Я не люблю монотонных видов спорта, а вот в игре, прежде всего в футболе, люди раскрываются очень активно и ярко... По призванию он (Шойгу) нападающий, хотя и министр обороны. Но лучшая оборона – это нападение. Всем это известно еще из военной науки. В спорте примерно то же самое. Очень азартный и не любит проигрывать. Но никто не любит проигрывать из людей, которые чего-то в этой жизни достигли. Так что это, на самом деле, одна из очень существенных составляющих его жизни", - отметил Лавров.
Любимым место отдыха главы Минобороны глава МИД назвал Хакасию и Туву. В неофициальной обстановке Шойгу, по словам Лаврова, "абсолютно открытый человек".
"По нему видно, как он наслаждается этим "запахом тайги", как у нас раньше пели в песнях", - добавил глава МИД России.
Он рассказал, что Шойгу очень заботится о развитии своей родной республики - Тувы, лоббирует создание там инфраструктуры, прежде всего транспортной.
Министр иностранных дел также рассказал, что Шойгу любит петь.
"Бывает, мы поем вместе. Но все это зависит от настроения и компании", - сказал он.
Любимыми Лавров назвал советские песни - "Надежда", "Забота у нас такая", Владимира Высоцкого и Булата Окуджаву
.