https://ria.ru/20201106/shoygu-1583398581.html

"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу

"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу - жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:26

2020-11-06T16:26

2020-11-06T16:26

сергей лавров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

булат окуджава

сергей шойгу

абхазия

грузия

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу - жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу жить" на канале "Звезда".Он пояснил, что министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), которое раньше возглавлял Шойгу, было создано "с нуля" в конце 1980-х годов. Лавров в то время – с 1992 по 1994 год – был заместителем министра иностранных дел и занимался в том числе тем, что происходило на пространстве СНГ."Как раз тогда имели место критические события в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Сергей Кужугетович активно занимался тем, что мы называем "гуманитарной дипломатией" – доставкой гуманитарных грузов людям, которые оказались в зоне конфликта. И одновременно, с первых же дней функционирования в качестве руководителя различных гуманитарных операций он видел в них потенциал для дипломатии. Он примирял враждующие стороны. Так было и в Абхазии", - рассказал глава МИД."Я помню, что одним из результатов этой нашей общей работы было подписание договоренности в Москве между председателем Государственного совета Грузии Э.А.Шеварднадзе и президентом Абхазии В.Г.Ардзинбой... Один из самых тяжелых документов. К сожалению, грузинская сторона не стала его выполнять", - добавил Лавров. По его словам, Шойгу понимает, когда в переговорах партнер действительно раскрыл все свои карты.Он добавил, что в спорте Шойгу очень азартный. "Я не люблю монотонных видов спорта, а вот в игре, прежде всего в футболе, люди раскрываются очень активно и ярко... По призванию он (Шойгу) нападающий, хотя и министр обороны. Но лучшая оборона – это нападение. Всем это известно еще из военной науки. В спорте примерно то же самое. Очень азартный и не любит проигрывать. Но никто не любит проигрывать из людей, которые чего-то в этой жизни достигли. Так что это, на самом деле, одна из очень существенных составляющих его жизни", - отметил Лавров.Любимым место отдыха главы Минобороны глава МИД назвал Хакасию и Туву. В неофициальной обстановке Шойгу, по словам Лаврова, "абсолютно открытый человек"."По нему видно, как он наслаждается этим "запахом тайги", как у нас раньше пели в песнях", - добавил глава МИД России.Он рассказал, что Шойгу очень заботится о развитии своей родной республики - Тувы, лоббирует создание там инфраструктуры, прежде всего транспортной.Министр иностранных дел также рассказал, что Шойгу любит петь.Любимыми Лавров назвал советские песни - "Надежда", "Забота у нас такая", Владимира Высоцкого и Булата Окуджаву.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/shoygu-1580012614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/shoygu-1576666413.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), булат окуджава, сергей шойгу, абхазия, грузия, политика