ПСБ и УАЗ заключили факторинговые сделки
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© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей заключили ПСБ и Ульяновский автомобильный завод, сообщает пресс-служба банка.
Соглашения подписаны в рамках программы государственной поддержки отечественных автопроизводителей в период пандемии, разработанной министерством промышленности и торговли России при участии ПСБ и утвержденной постановлением правительства России.
"Средства будут направлены на финансирование поставок автомобилей скорой медицинской помощи по заказам министерства промышленности и торговли России и министерства внутренних дел России", — говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Пресс-служба отмечает, что ПСБ стал первым и на сегодняшний день единственным банком, осуществившим сделку факторинга по упомянутой программе.
По словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, факторинг наравне с классическим кредитом является эффективным инструментом поддержки российских автопроизводителей.
"Использование факторинговых операций дает заказчику уверенность, что его поставщик своевременно и в согласованном объеме получит деньги от финансового партнера для оплаты поставленной продукции. Считаем, что успешный запуск данной программы свидетельствует о хорошем потенциале применения факторинга в других формах государственной поддержки экономики России", — отметил Соболев.
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