https://ria.ru/20201106/sdelki-1583342315.html

ПСБ и УАЗ заключили факторинговые сделки

ПСБ и УАЗ заключили факторинговые сделки

Факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей заключили ПСБ и Ульяновский автомобильный завод, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:13

2020-11-06T12:13

2020-11-06T12:13

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей заключили ПСБ и Ульяновский автомобильный завод, сообщает пресс-служба банка.Соглашения подписаны в рамках программы государственной поддержки отечественных автопроизводителей в период пандемии, разработанной министерством промышленности и торговли России при участии ПСБ и утвержденной постановлением правительства России. "Средства будут направлены на финансирование поставок автомобилей скорой медицинской помощи по заказам министерства промышленности и торговли России и министерства внутренних дел России", — говорится в пресс-релизе кредитной организации. Пресс-служба отмечает, что ПСБ стал первым и на сегодняшний день единственным банком, осуществившим сделку факторинга по упомянутой программе.По словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, факторинг наравне с классическим кредитом является эффективным инструментом поддержки российских автопроизводителей."Использование факторинговых операций дает заказчику уверенность, что его поставщик своевременно и в согласованном объеме получит деньги от финансового партнера для оплаты поставленной продукции. Считаем, что успешный запуск данной программы свидетельствует о хорошем потенциале применения факторинга в других формах государственной поддержки экономики России", — отметил Соболев.

https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика