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ПСБ и УАЗ заключили факторинговые сделки
ПСБ и УАЗ заключили факторинговые сделки
Факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей заключили ПСБ и Ульяновский автомобильный завод, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:13
2020-11-06T12:13
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей заключили ПСБ и Ульяновский автомобильный завод, сообщает пресс-служба банка.Соглашения подписаны в рамках программы государственной поддержки отечественных автопроизводителей в период пандемии, разработанной министерством промышленности и торговли России при участии ПСБ и утвержденной постановлением правительства России. "Средства будут направлены на финансирование поставок автомобилей скорой медицинской помощи по заказам министерства промышленности и торговли России и министерства внутренних дел России", — говорится в пресс-релизе кредитной организации. Пресс-служба отмечает, что ПСБ стал первым и на сегодняшний день единственным банком, осуществившим сделку факторинга по упомянутой программе.По словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, факторинг наравне с классическим кредитом является эффективным инструментом поддержки российских автопроизводителей."Использование факторинговых операций дает заказчику уверенность, что его поставщик своевременно и в согласованном объеме получит деньги от финансового партнера для оплаты поставленной продукции. Считаем, что успешный запуск данной программы свидетельствует о хорошем потенциале применения факторинга в других формах государственной поддержки экономики России", — отметил Соболев.
https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ и УАЗ заключили факторинговые сделки

12:13 06.11.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей заключили ПСБ и Ульяновский автомобильный завод, сообщает пресс-служба банка.
Соглашения подписаны в рамках программы государственной поддержки отечественных автопроизводителей в период пандемии, разработанной министерством промышленности и торговли России при участии ПСБ и утвержденной постановлением правительства России.
"Средства будут направлены на финансирование поставок автомобилей скорой медицинской помощи по заказам министерства промышленности и торговли России и министерства внутренних дел России", — говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Пресс-служба отмечает, что ПСБ стал первым и на сегодняшний день единственным банком, осуществившим сделку факторинга по упомянутой программе.
По словам директора департамента факторинговых операций ПСБ Бориса Соболева, факторинг наравне с классическим кредитом является эффективным инструментом поддержки российских автопроизводителей.
"Использование факторинговых операций дает заказчику уверенность, что его поставщик своевременно и в согласованном объеме получит деньги от финансового партнера для оплаты поставленной продукции. Считаем, что успешный запуск данной программы свидетельствует о хорошем потенциале применения факторинга в других формах государственной поддержки экономики России", — отметил Соболев.
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