https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583441266.html

США поддержали санкции ЕС против Лукашенко

США поддержали санкции ЕС против Лукашенко

США приветствуют новый пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии, в который включен президент страны Александр Лукашенко, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:57

2020-11-06T18:57

2020-11-06T19:11

протесты в белоруссии

джордж кент

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США приветствуют новый пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии, в который включен президент страны Александр Лукашенко, заявил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы Джордж Кент.Ранее ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, санкции ввели, в том числе, Лукашенко. Помимо главы государства, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 фигурантов. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы."США ввели санкции против Александра Лукашенко в 2006 году после предыдущего раунда выборов, где присутствовали фальсификации и насилие. Так что мы приветствуем объявление ЕС (о санкциях - ред.), которое было сделано сегодня ", - сказал Кент во время телефонного брифинга.Он напомнил, что санкции США против Лукашенко действуют на протяжении последних 14 лет.Политическое решение о расширении санкционного списка по Белоруссии и включении в него Лукашенко было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные санкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был, поскольку в Евросоюзе заявляли о надежде, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов и организовать новые "на основе международных стандартов". Белорусские дипломаты в ответ на это заявили, что доклад "московского механизма" ОБСЕ по республике не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583440290.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж кент, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, в мире