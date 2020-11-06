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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583433724.html
Слуцкий назвал санкции против Лукашенко "путем в никуда"
Слуцкий назвал санкции против Лукашенко "путем в никуда"
Санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко усугубляют кризис и не способствуют урегулированию ситуации в республике, считает глава комитета... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:22
2020-11-06T18:22
протесты в белоруссии
леонид слуцкий
александр лукашенко
госдума рф
евросоюз
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко усугубляют кризис и не способствуют урегулированию ситуации в республике, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 фигурантов. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.Брюссель считает Александра Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, осудил "насилие над участниками мирных акций протеста" и ввел против белорусских граждан санкции. Первый пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии вступил в силу 2 октября. Список включает 40 фигурантов, которым запрещен въезд на территорию ЕС и у которых, в случае наличия, будут заморожены активы на территории Евросоюза.
https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583426271.html
https://ria.ru/20200919/noyabr-1577482168.html
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леонид слуцкий, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, белоруссия, в мире

Слуцкий назвал санкции против Лукашенко "путем в никуда"

18:22 06.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко усугубляют кризис и не способствуют урегулированию ситуации в республике, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Санкции только лишь усугубляют кризис и не способствуют урегулированию в Белоруссии. Путь в никуда", - написал Слуцкий в Twitter.

Ранее ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 фигурантов. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.
Брюссель считает Александра Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ранее Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, осудил "насилие над участниками мирных акций протеста" и ввел против белорусских граждан санкции. Первый пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии вступил в силу 2 октября. Список включает 40 фигурантов, которым запрещен въезд на территорию ЕС и у которых, в случае наличия, будут заморожены активы на территории Евросоюза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Протесты в БелоруссииЛеонид СлуцкийАлександр ЛукашенкоГосдума РФЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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