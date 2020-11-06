https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583433724.html

Слуцкий назвал санкции против Лукашенко "путем в никуда"

Слуцкий назвал санкции против Лукашенко "путем в никуда"

Санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко усугубляют кризис и не способствуют урегулированию ситуации в республике, считает глава комитета... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:22

2020-11-06T18:22

2020-11-06T18:22

протесты в белоруссии

леонид слуцкий

александр лукашенко

госдума рф

евросоюз

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко усугубляют кризис и не способствуют урегулированию ситуации в республике, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 фигурантов. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.Брюссель считает Александра Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, осудил "насилие над участниками мирных акций протеста" и ввел против белорусских граждан санкции. Первый пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии вступил в силу 2 октября. Список включает 40 фигурантов, которым запрещен въезд на территорию ЕС и у которых, в случае наличия, будут заморожены активы на территории Евросоюза.

https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583426271.html

https://ria.ru/20200919/noyabr-1577482168.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, белоруссия, в мире