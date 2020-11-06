Слуцкий назвал санкции против Лукашенко "путем в никуда"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко усугубляют кризис и не способствуют урегулированию ситуации в республике, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Санкции только лишь усугубляют кризис и не способствуют урегулированию в Белоруссии. Путь в никуда", - написал Слуцкий в Twitter.
Ранее ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 фигурантов. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.
Брюссель считает Александра Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ранее Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, осудил "насилие над участниками мирных акций протеста" и ввел против белорусских граждан санкции. Первый пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии вступил в силу 2 октября. Список включает 40 фигурантов, которым запрещен въезд на территорию ЕС и у которых, в случае наличия, будут заморожены активы на территории Евросоюза.