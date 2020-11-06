Саакашвили считает, что в Грузии лгут об эпидситуации
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинское руководство лжет о высоком числе инфицированных коронавирусом, чтобы ввести ограничения и тем самым помешать проведению запланированной масштабной акции протеста оппозиции.
"Все должны с осторожностью относиться к коронавирусу и придерживаться всех санитарных норм, но я уверен, что сейчас происходит искусственное надувание цифр, чтобы закрыть страну и чтобы народ не смог вернуть похищенные голоса. Поэтому с учетом всех норм необходимо продолжить протестные акции в масштабах всей страны", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Грузинская оппозиция шестой день подряд проводит акции протеста против итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября и требует назначения новых выборов. Они так же готовят масштабную протестную акцию с участием сторонников из региона, которая состоится в центре Тбилиси в воскресенье.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Грузии за последние сутки выросло на рекордные 2775, достигнув 51 993 человек. Представители грузинских властей не исключают, что введут локальные ограничения для предотвращения еще большего распространения вируса.
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