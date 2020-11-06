https://ria.ru/20201106/saakashvili-1583399744.html

Саакашвили считает, что в Грузии лгут об эпидситуации

Саакашвили считает, что в Грузии лгут об эпидситуации

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинское руководство лжет о высоком числе инфицированных коронавирусом, чтобы ввести ограничения и тем... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:29

2020-11-06T16:29

2020-11-06T16:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил саакашвили

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинское руководство лжет о высоком числе инфицированных коронавирусом, чтобы ввести ограничения и тем самым помешать проведению запланированной масштабной акции протеста оппозиции.Грузинская оппозиция шестой день подряд проводит акции протеста против итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября и требует назначения новых выборов. Они так же готовят масштабную протестную акцию с участием сторонников из региона, которая состоится в центре Тбилиси в воскресенье.Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Грузии за последние сутки выросло на рекордные 2775, достигнув 51 993 человек. Представители грузинских властей не исключают, что введут локальные ограничения для предотвращения еще большего распространения вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

тбилиси

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире