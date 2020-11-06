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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/saakashvili-1583399744.html
Саакашвили считает, что в Грузии лгут об эпидситуации
Саакашвили считает, что в Грузии лгут об эпидситуации
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинское руководство лжет о высоком числе инфицированных коронавирусом, чтобы ввести ограничения и тем... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:29
2020-11-06T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил саакашвили
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинское руководство лжет о высоком числе инфицированных коронавирусом, чтобы ввести ограничения и тем самым помешать проведению запланированной масштабной акции протеста оппозиции.Грузинская оппозиция шестой день подряд проводит акции протеста против итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября и требует назначения новых выборов. Они так же готовят масштабную протестную акцию с участием сторонников из региона, которая состоится в центре Тбилиси в воскресенье.Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Грузии за последние сутки выросло на рекордные 2775, достигнув 51 993 человек. Представители грузинских властей не исключают, что введут локальные ограничения для предотвращения еще большего распространения вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
тбилиси
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире

Саакашвили считает, что в Грузии лгут об эпидситуации

16:29 06.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинское руководство лжет о высоком числе инфицированных коронавирусом, чтобы ввести ограничения и тем самым помешать проведению запланированной масштабной акции протеста оппозиции.

"Все должны с осторожностью относиться к коронавирусу и придерживаться всех санитарных норм, но я уверен, что сейчас происходит искусственное надувание цифр, чтобы закрыть страну и чтобы народ не смог вернуть похищенные голоса. Поэтому с учетом всех норм необходимо продолжить протестные акции в масштабах всей страны", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Грузинская оппозиция шестой день подряд проводит акции протеста против итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября и требует назначения новых выборов. Они так же готовят масштабную протестную акцию с участием сторонников из региона, которая состоится в центре Тбилиси в воскресенье.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Грузии за последние сутки выросло на рекордные 2775, достигнув 51 993 человек. Представители грузинских властей не исключают, что введут локальные ограничения для предотвращения еще большего распространения вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил СаакашвилиТбилисиГрузияВ мире
 
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