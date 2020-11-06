https://ria.ru/20201106/russkie-1583349379.html
Песков заверил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине
Песков заверил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине
Россия будет защищать этнических русских, где бы они ни проживали, в том числе на юго-востоке Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:41
2020-11-06T12:41
2020-11-06T12:41
россия
дмитрий песков
украина
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет защищать этнических русских, где бы они ни проживали, в том числе на юго-востоке Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что позиция Украины понятна. "Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов - ред.)", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, украина, политика