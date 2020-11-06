Песков заверил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине

"Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан? Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна, но поскольку это не делается, поскольку это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о требованиях Украины, чтобы Россия отозвала указ Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.