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Песков заверил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине
Песков заверил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине
Россия будет защищать этнических русских, где бы они ни проживали, в том числе на юго-востоке Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:41
2020-11-06T12:41
россия
дмитрий песков
украина
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет защищать этнических русских, где бы они ни проживали, в том числе на юго-востоке Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что позиция Украины понятна. "Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов - ред.)", - добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, украина, политика

Песков заверил, что Россия будет защищать этнических русских на Украине

12:41 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет защищать этнических русских, где бы они ни проживали, в том числе на юго-востоке Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан? Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна, но поскольку это не делается, поскольку это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о требованиях Украины, чтобы Россия отозвала указ Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что позиция Украины понятна. "Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов - ред.)", - добавил Песков.
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