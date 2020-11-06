https://ria.ru/20201106/rozhdaemost-1583457128.html

В России в сентябре зафиксировали первый прирост рождаемости в 2020 году

В России в сентябре зафиксировали первый прирост рождаемости в 2020 году

Прирост рождаемости был зафиксирован в России в сентябре впервые в текущем году - родилось на 9,1 тысячи младенцев больше, чем в сентябре 2019 года, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:37

2020-11-06T20:37

2020-11-06T20:37

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прирост рождаемости был зафиксирован в России в сентябре впервые в текущем году - родилось на 9,1 тысячи младенцев больше, чем в сентябре 2019 года, сообщает Росстат.Оно подчеркнуло, что "впервые в 2020 году зафиксирован прирост рождаемости" (в годовом выражении). Так, в августе было снижение на 5,4%, в июле - на 7,1%.По сравнению с августом, когда родилось 126 тысяч 645 детей, рождаемость в сентябре выросла на 3%.

https://ria.ru/20200506/1571007210.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество