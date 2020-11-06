https://ria.ru/20201106/rebenok-1583302606.html

СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке

СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц службы благоустройства Петропавловска-Камчатского возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка от укусов... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:33

2020-11-06T07:33

2020-11-06T07:33

следственный комитет россии (ск рф)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц службы благоустройства Петропавловска-Камчатского возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка от укусов животных на Камчатке, сообщает краевое следственное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что во вторник в районе улицы Красная сопка пропал восьмилетний ребёнок. По факту безвестного исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело. В среду тело мальчика было обнаружено в районе нежилой зоны Морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных.По версии следствия, в период с января по ноябрь 2020 года не установленные пока сотрудники службы не предприняли должных мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города.Такие халатные действия, отмечает СК, привели к тому, что в период с 3 по 4 ноября стая бродячих собак причинила ребенку телесные повреждения в виде множественных рвано-укушенных ран области головы, туловища, верхних и нижних конечностей, что повлекло смерть потерпевшего от кровопотери.

https://ria.ru/20200819/1575995148.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия