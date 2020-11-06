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СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
Уголовное дело по факту халатности должностных лиц службы благоустройства Петропавловска-Камчатского возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка от укусов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:33
2020-11-06T07:33
следственный комитет россии (ск рф)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц службы благоустройства Петропавловска-Камчатского возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка от укусов животных на Камчатке, сообщает краевое следственное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что во вторник в районе улицы Красная сопка пропал восьмилетний ребёнок. По факту безвестного исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело. В среду тело мальчика было обнаружено в районе нежилой зоны Морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных.По версии следствия, в период с января по ноябрь 2020 года не установленные пока сотрудники службы не предприняли должных мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города.Такие халатные действия, отмечает СК, привели к тому, что в период с 3 по 4 ноября стая бродячих собак причинила ребенку телесные повреждения в виде множественных рвано-укушенных ран области головы, туловища, верхних и нижних конечностей, что повлекло смерть потерпевшего от кровопотери.
https://ria.ru/20200819/1575995148.html
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следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия

СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке

07:33 06.11.2020
 
© Фото : СУСК РФ по Камчатскому краюПоиск 8-летнего мальчика в Петропавловске-Камчатском
Поиск 8-летнего мальчика в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : СУСК РФ по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц службы благоустройства Петропавловска-Камчатского возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка от укусов животных на Камчатке, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что во вторник в районе улицы Красная сопка пропал восьмилетний ребёнок. По факту безвестного исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело. В среду тело мальчика было обнаружено в районе нежилой зоны Морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных.
"Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, повлекших по неосторожности смерть 8-летнего мальчика (ч.2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с января по ноябрь 2020 года не установленные пока сотрудники службы не предприняли должных мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города.
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Такие халатные действия, отмечает СК, привели к тому, что в период с 3 по 4 ноября стая бродячих собак причинила ребенку телесные повреждения в виде множественных рвано-укушенных ран области головы, туловища, верхних и нижних конечностей, что повлекло смерть потерпевшего от кровопотери.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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