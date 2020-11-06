https://ria.ru/20201106/rassledovanie-1583388791.html

В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса

В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса

Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:44

2020-11-06T15:44

2020-11-06T15:44

хуан карлос i

саудовская аравия

оаэ

испания

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais.Как сообщается, новое расследование было начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac). По информации издания, расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха.По данным издания, новая линия расследования сосредоточена на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. Дальнейшие подробности не сообщаются. Также не уточняется, нацелено ли расследование только на Хуана Карлоса или же рассматривает кого-то еще из его окружения.Во вторник прокуратура Верховного суда (ВС) Испании сообщила, что будет расследовать новое дело в отношении Хуана Карлоса, которым ранее занималось антикоррупционное ведомство. Прокуратура ничего не сообщила о предмете расследования. В материале elDiario ранее говорилось, что антикоррупционная прокуратура расследовала предполагаемое использование "непрозрачных кредитных карт" Хуаном Карлосом и некоторыми членами его семьи. По данным газеты, расходы этих карт оплачивались со счета, держателями которого не являлся ни почетный король, ни его семья.В июне прокуратура ВС открыла расследование о нарушениях во время заключения контрактов о строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии, к которым, возможно, был причастен Хуан Карлос.В начале августа бывший глава государства Хуан Карлос, отрекшийся от престола в пользу сына в 2014 году, но сохранивший титул короля, уехал из Испании в ОАЭ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575367577.html

саудовская аравия

оаэ

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан карлос i, саудовская аравия, оаэ, испания, в мире