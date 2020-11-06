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В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса
В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса
Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:44
2020-11-06T15:44
хуан карлос i
саудовская аравия
оаэ
испания
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais.Как сообщается, новое расследование было начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac). По информации издания, расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха.По данным издания, новая линия расследования сосредоточена на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. Дальнейшие подробности не сообщаются. Также не уточняется, нацелено ли расследование только на Хуана Карлоса или же рассматривает кого-то еще из его окружения.Во вторник прокуратура Верховного суда (ВС) Испании сообщила, что будет расследовать новое дело в отношении Хуана Карлоса, которым ранее занималось антикоррупционное ведомство. Прокуратура ничего не сообщила о предмете расследования. В материале elDiario ранее говорилось, что антикоррупционная прокуратура расследовала предполагаемое использование "непрозрачных кредитных карт" Хуаном Карлосом и некоторыми членами его семьи. По данным газеты, расходы этих карт оплачивались со счета, держателями которого не являлся ни почетный король, ни его семья.В июне прокуратура ВС открыла расследование о нарушениях во время заключения контрактов о строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии, к которым, возможно, был причастен Хуан Карлос.В начале августа бывший глава государства Хуан Карлос, отрекшийся от престола в пользу сына в 2014 году, но сохранивший титул короля, уехал из Испании в ОАЭ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533307.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575367577.html
саудовская аравия
оаэ
испания
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хуан карлос i, саудовская аравия, оаэ, испания, в мире

В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса

15:44 06.11.2020
 
© AFP 2020 / Pedro ArmestreКороль Испании Хуан Карлос I и его сын принц Фелипе
Король Испании Хуан Карлос I и его сын принц Фелипе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AFP 2020 / Pedro Armestre
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Испании начала новое, третье по счету, расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais.
Как сообщается, новое расследование было начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac). По информации издания, расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха.
Король Испании Хуан Карлос I - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 17:57
СМИ опубликовали первое фото Хуана Карлоса I после отъезда
По данным издания, новая линия расследования сосредоточена на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. Дальнейшие подробности не сообщаются. Также не уточняется, нацелено ли расследование только на Хуана Карлоса или же рассматривает кого-то еще из его окружения.
Во вторник прокуратура Верховного суда (ВС) Испании сообщила, что будет расследовать новое дело в отношении Хуана Карлоса, которым ранее занималось антикоррупционное ведомство. Прокуратура ничего не сообщила о предмете расследования. В материале elDiario ранее говорилось, что антикоррупционная прокуратура расследовала предполагаемое использование "непрозрачных кредитных карт" Хуаном Карлосом и некоторыми членами его семьи. По данным газеты, расходы этих карт оплачивались со счета, держателями которого не являлся ни почетный король, ни его семья.
В июне прокуратура ВС открыла расследование о нарушениях во время заключения контрактов о строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии, к которым, возможно, был причастен Хуан Карлос.
В начале августа бывший глава государства Хуан Карлос, отрекшийся от престола в пользу сына в 2014 году, но сохранивший титул короля, уехал из Испании в ОАЭ.
Последняя тайна Мадридского двора. Хуан Карлос I спасается бегством - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 18:55На грани
Последняя тайна Мадридского двора. Хуан Карлос I спасается бегствомХуан Карлос I сделал все, чтобы Испания могла говорить то, что думает. А думает она, что все его заслуги остались в прошлом. А в настоящем только расследование его коррупционных схем, от которого он и бежит.
 
Хуан Карлос IСаудовская АравияОАЭИспанияВ мире
 
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