https://ria.ru/20201106/raspyatie-1583400178.html

Религиовед прокомментировал провокации с православной символикой в России

Религиовед прокомментировал провокации с православной символикой в России

Акции, эксплуатирующие православную символику, которые совершаются в последнее время в разных местах России, направлены на то, чтобы "раскачать ситуацию", но в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:30

2020-11-06T16:30

2020-11-06T16:30

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Акции, эксплуатирующие православную символику, которые совершаются в последнее время в разных местах России, направлены на то, чтобы "раскачать ситуацию", но в российском обществе есть стойкий иммунитет к подобным провокациям, заявил в пятницу РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко.Ранее адвокат Сергей Тельнов рассказал РИА Новости, что в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, который имитировал распятие Иисуса Христа. У мужчины изъяли крест, табурет и сымитированные "тома уголовных дел", которые он использовал. Тверской суд Москвы в пятницу назначил Крисевичу наказание в виде административного ареста на 15 суток."В центре Москвы, на Лубянке, некий акционист Павел Крисевич соорудил вчера подобие распятия с собой в главной роли и разжег огонь. В Башкирии скандально известная общественница Рамиля Саитова потребовала снести "все кресты на Урале". И вот сегодня сообщают, что в башкирском селе Узян кто-то поджег пятиметровый монумент в виде православного креста, находящийся у здания местной школы", - сказал Игнатенко, отметив, что у всех этих событий может быть некая общая мотивация.Происходящее он сравнил с повторяющимися год от года французскими карикатурами на пророка Мухаммада в журнале "Шарли Эбдо", а также с другими подобными акциями в разных странах, сочетавшими в себе "огонь, религию, протест"."Попытки нехристианского, оккультного совмещения огня и креста делались давно, над этим размышляла еще в XIX веке теософ Елена Блаватская. И в сегодняшних событиях видится все то же. Это, конечно же, провокации и попытки раскачать ситуацию. Для эффективного воздействия на восприятие людей выбраны яркие, архетипически и эмоционально нагруженные символы – крест и огонь. Нельзя исключать и более глубокой, оккультной мотивации у инициаторов этих акций", - считает собеседник агентства.Вместе с тем он уверен, что у российского общества и религиозных общин страны к подобным вещам "есть стойкий иммунитет". Люди - вне зависимости от того, верующие они или нет, - "видят суть таких приемов, понимают их цели и дорожат общественным согласием", сказал Игнатенко.Он обратил внимание на то, что в Башкирии духовные лидеры традиционных религий уже принципиально высказались против кощунственных попыток покушений на кресты. "Не сомневаюсь, что и в Москве с ее наработанными традициями межконфессионального диалога и сотрудничества нет альтернативы позитивным отношениям между религиями", - добавил эксперт.В целом, он охарактеризовал происходящее как "нагло заступающие на территорию религии проявления специфически понятой свободы слова и художественного жеста", а также "атаку на святыни с национальных - на первый взгляд - позиций".В октябре во Франции произошли террористические атаки. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/raspyatie-1583380892.html

https://ria.ru/20180401/1517713334.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение