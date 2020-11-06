https://ria.ru/20201106/raspyatie-1583376427.html

Суд арестовал акциониста за "распятие Христа" у здания ФСБ

Суд арестовал акциониста за "распятие Христа" у здания ФСБ

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, где он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщили... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:44

2020-11-06T14:44

2020-11-06T18:17

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, где он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозил штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.Ранее сообщалось, что накануне вечером Крисевич у здания ФСБ поджег под ногами фаеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. После задержания у него изъяли крест, табурет и сымитированные "тома уголовных дел", которые он использовал во время акции.

https://ria.ru/20201106/aktsionist-1583310436.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия