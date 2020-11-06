Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/raspyatie-1583376427.html
Суд арестовал акциониста за "распятие Христа" у здания ФСБ
Суд арестовал акциониста за "распятие Христа" у здания ФСБ
Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, где он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщили... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:44
2020-11-06T18:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583431828_0:0:525:295_1400x0_80_0_0_543df92c1f4c6265fc3ad614671896f4.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, где он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозил штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.Ранее сообщалось, что накануне вечером Крисевич у здания ФСБ поджег под ногами фаеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. После задержания у него изъяли крест, табурет и сымитированные "тома уголовных дел", которые он использовал во время акции.
https://ria.ru/20201106/aktsionist-1583310436.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583431828_0:0:463:347_1400x0_80_0_0_15e32666ce174a936c4673ca4d8d9c66.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд арестовал акциониста за "распятие Христа" у здания ФСБ

14:44 06.11.2020 (обновлено: 18:17 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкАкционист Павел Крисевич (слева) в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Кадр видео
Акционист Павел Крисевич (слева) в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Акционист Павел Крисевич (слева) в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, где он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Крисевичу назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказал собеседник агентства.
За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозил штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее сообщалось, что накануне вечером Крисевич у здания ФСБ поджег под ногами фаеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. После задержания у него изъяли крест, табурет и сымитированные "тома уголовных дел", которые он использовал во время акции.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
09:18
Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния