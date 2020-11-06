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Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего
Сахар-песок в России в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрем текущего года, цены на подсолнечное масло за прошлый месяц выросли на 7,43%, на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:15
2020-11-06T19:15
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сахар-песок в России в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрем текущего года, цены на подсолнечное масло за прошлый месяц выросли на 7,43%, на куриные яйца - на 6,33%, следует из данных Росстата.Статистическое ведомство отмечает, что больше всего среди продуктов в октябре подорожал именно сахар. "Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 32 субъектах - на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно", - говорится в сообщении Росстата.В свою очередь цены на подсолнечное масло в 16 регионах выросли на 10,2% и более, сильнее всего - в Карачаево-Черкессии (на 19,9%) и Новосибирской области (на 18,9%). Рост цен на яйца на 10,2% и более отмечен в 17 регионах, заметнее всего - в Крыму (на 15,7%) и Севастополе (на 15,1%).Среди других продуктов на 1-2,7% стали дороже мороженая неразделанная рыба, икра лососевых рыб, гречневая крупа, горох и фасоль, овсяные хлопья "Геркулес", майонез. В свою очередь пшено подешевело на 0,9%, мороженые кальмары - на 0,7%, фруктово-ягодные консервы - на 0,4%, карамель, овощные консервы для детского питания и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,2%.В целом цены на крупы и бобовые в октябре выросли на 1,23% к сентябрю (в годовом выражении - на 22,32%, к декабрю 2019 года - на 18,63%), хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,73% (в годовом выражении - на 5,97%, к декабрю - на 5,37%), молоко и молочные продукты - на 0,36% (в годовом выражении - на 3,78%, к декабрю - на 2,51%)."Снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на яблоки - на 7,4%, морковь - на 6,1%, капусту белокочанную - на 5,4%, виноград - на 3,9%, свеклу - на 2,3%, лимоны - на 2,2%, лук репчатый - на 0,7%. Вместе с тем наблюдался прирост цен на помидоры - 8,7%, огурцы - 7,7%, бананы - 2%, картофель - 1,8%, апельсины - 1,4%, груши - 1%", - добавляет Росстат.
https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего

19:15 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине "Пятерочка"
Покупатель в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сахар-песок в России в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрем текущего года, цены на подсолнечное масло за прошлый месяц выросли на 7,43%, на куриные яйца - на 6,33%, следует из данных Росстата.
Статистическое ведомство отмечает, что больше всего среди продуктов в октябре подорожал именно сахар. "Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 32 субъектах - на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно", - говорится в сообщении Росстата.
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В свою очередь цены на подсолнечное масло в 16 регионах выросли на 10,2% и более, сильнее всего - в Карачаево-Черкессии (на 19,9%) и Новосибирской области (на 18,9%). Рост цен на яйца на 10,2% и более отмечен в 17 регионах, заметнее всего - в Крыму (на 15,7%) и Севастополе (на 15,1%).
Среди других продуктов на 1-2,7% стали дороже мороженая неразделанная рыба, икра лососевых рыб, гречневая крупа, горох и фасоль, овсяные хлопья "Геркулес", майонез. В свою очередь пшено подешевело на 0,9%, мороженые кальмары - на 0,7%, фруктово-ягодные консервы - на 0,4%, карамель, овощные консервы для детского питания и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,2%.
В целом цены на крупы и бобовые в октябре выросли на 1,23% к сентябрю (в годовом выражении - на 22,32%, к декабрю 2019 года - на 18,63%), хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,73% (в годовом выражении - на 5,97%, к декабрю - на 5,37%), молоко и молочные продукты - на 0,36% (в годовом выражении - на 3,78%, к декабрю - на 2,51%).
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"Снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на яблоки - на 7,4%, морковь - на 6,1%, капусту белокочанную - на 5,4%, виноград - на 3,9%, свеклу - на 2,3%, лимоны - на 2,2%, лук репчатый - на 0,7%. Вместе с тем наблюдался прирост цен на помидоры - 8,7%, огурцы - 7,7%, бананы - 2%, картофель - 1,8%, апельсины - 1,4%, груши - 1%", - добавляет Росстат.
 
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