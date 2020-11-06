https://ria.ru/20201106/produkty-1583376994.html

Вирусологи оценили список запрещенных при COVID-19 продуктов

Вирусологи оценили список запрещенных при COVID-19 продуктов

Вирусологи в беседе с РБК прокомментировали слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко о том, что при коронавирусе нужно снизить потребление соли, а также... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:49

2020-11-06T14:49

2020-11-06T14:56

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

соль

здоровье - общество

рудн

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вирусологи в беседе с РБК прокомментировали слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко о том, что при коронавирусе нужно снизить потребление соли, а также отказаться от алкоголя. Эксперт отметил, что алкоголь никому не стоит пить: он влияет на сердце и здоровье в целом, а также на риск развития онкологических заболеваний."Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу", — сказал он.Большое количество соли в рационе может привести к сгущению крови, что усложняет течение COVID-19, пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, злоупотребление соленым при любых респираторных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции, нежелательно. "Про алкоголь тут даже говорить нечего", — подытожил Вознесенский.Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко обратил внимание на важность соблюдения водно-солевого баланса при лечении от COVID-19. Он заявил, что нужно сократить количество соленых продуктов в рационе, а также ограничить потребление алкоголя.Важность питания во время пандемии коронавирусной инфекции подчеркивала и диетолог Екатерина Бурляева: по ее словам, продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов, помогут укрепить иммунитет. Особенно важно включить в рацион продукты с витамином D, дефицит которого может приводить к риску развития инфекционных заболеваний, и витамином Е и C. Кроме того, диетолог призвала следить за балансом белков, жиров и углеводов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html

https://ria.ru/20201028/produkty-1581876921.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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