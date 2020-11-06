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https://ria.ru/20201106/produkty-1583376994.html
Вирусологи оценили список запрещенных при COVID-19 продуктов
Вирусологи оценили список запрещенных при COVID-19 продуктов
Вирусологи в беседе с РБК прокомментировали слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко о том, что при коронавирусе нужно снизить потребление соли, а также... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:49
2020-11-06T14:56
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
соль
здоровье - общество
рудн
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вирусологи в беседе с РБК прокомментировали слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко о том, что при коронавирусе нужно снизить потребление соли, а также отказаться от алкоголя. Эксперт отметил, что алкоголь никому не стоит пить: он влияет на сердце и здоровье в целом, а также на риск развития онкологических заболеваний."Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу", — сказал он.Большое количество соли в рационе может привести к сгущению крови, что усложняет течение COVID-19, пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, злоупотребление соленым при любых респираторных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции, нежелательно. "Про алкоголь тут даже говорить нечего", — подытожил Вознесенский.Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко обратил внимание на важность соблюдения водно-солевого баланса при лечении от COVID-19. Он заявил, что нужно сократить количество соленых продуктов в рационе, а также ограничить потребление алкоголя.Важность питания во время пандемии коронавирусной инфекции подчеркивала и диетолог Екатерина Бурляева: по ее словам, продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов, помогут укрепить иммунитет. Особенно важно включить в рацион продукты с витамином D, дефицит которого может приводить к риску развития инфекционных заболеваний, и витамином Е и C. Кроме того, диетолог призвала следить за балансом белков, жиров и углеводов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html
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алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, соль, здоровье - общество, рудн, рбк (медиагруппа), андрей вознесенский, алкоголь, общество

Вирусологи оценили список запрещенных при COVID-19 продуктов

14:49 06.11.2020 (обновлено: 14:56 06.11.2020)
 
CC0 / Bru-nO / Соль
Соль - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC0 / Bru-nO /
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вирусологи в беседе с РБК прокомментировали слова врача-терапевта Филиппа Кузьменко о том, что при коронавирусе нужно снизить потребление соли, а также отказаться от алкоголя.
"Можно смело эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибешься", — заявил профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Эксперт отметил, что алкоголь никому не стоит пить: он влияет на сердце и здоровье в целом, а также на риск развития онкологических заболеваний.
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"Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу", — сказал он.
Большое количество соли в рационе может привести к сгущению крови, что усложняет течение COVID-19, пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, злоупотребление соленым при любых респираторных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции, нежелательно.
"Про алкоголь тут даже говорить нечего", — подытожил Вознесенский.
Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко обратил внимание на важность соблюдения водно-солевого баланса при лечении от COVID-19. Он заявил, что нужно сократить количество соленых продуктов в рационе, а также ограничить потребление алкоголя.
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Названы защищающие от коронавируса продукты
Важность питания во время пандемии коронавирусной инфекции подчеркивала и диетолог Екатерина Бурляева: по ее словам, продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов, помогут укрепить иммунитет.
Особенно важно включить в рацион продукты с витамином D, дефицит которого может приводить к риску развития инфекционных заболеваний, и витамином Е и C. Кроме того, диетолог призвала следить за балансом белков, жиров и углеводов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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