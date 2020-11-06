https://ria.ru/20201106/prilozheniya-1583331611.html

В Госдуме предложили поддержать разработчиков медицинских приложений

В Госдуме предложили поддержать разработчиков медицинских приложений

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил грантами поддерживать разработчиков медицинских приложений, стимулируя внедрение биометрии и РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:19

2020-11-06T11:19

2020-11-06T11:20

сбербанк россии

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил грантами поддерживать разработчиков медицинских приложений, стимулируя внедрение биометрии и упрощая работу с гражданами."Стоит уделить внимание грантовой поддержке разработчиков приложений для граждан. Ведь в принципе все должно быть просто. Идентификацию … ее нужно если не упрощать, по крайней мере приводить к биометрии. Мы спокойно с вами работаем и со Сбербанком, и другими банками, и различными даже кредитами, всего лишь прикладывая палец к кнопке сотового телефона, которые это позволяют. Или где-то это визуальное изображение. Надо подумать. Потому что для человека это должно быть просто. Он должен нажать одну кнопку "согласен", - сказал Морозов в ходе круглого стола по теме телемедицине в Госдуме.Кроме того, считает депутат, телемедицинские технологии необходимо внедрять в клинические рекомендации. Он рассказал, что российская Ассоциация детских хирургов, в которой он является вице-президентом, уже поставила перед собой задачу вписать телемедицинские технологии абсолютно во все клинические рекомендации."Врачи просто должны к этому быть ментально готовы, что это возможно, это законодательно и это, конечно, должно оплачиваться", - сказал Морозов.

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582860166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, госдума рф, общество