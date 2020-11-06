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Сотни горных львов пострадали от пожаров в Калифорнии
Сотни горных львов пострадали от пожаров в Калифорнии
Сотни калифорнийских горных львов пострадали во время лесных пожаров в этом году, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:12
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотни калифорнийских горных львов пострадали во время лесных пожаров в этом году, сообщает Lonely Planet. Этот сезон лесных пожаров оказался особенно жестким. Закрывались государственные парки, десятки тысяч жителей вынуждены были эвакуироваться из своих домов. Кроме того, пострадали сотни горных львов (пум), чье выживание как вида находится под угрозой.Многие детеныши остались сиротами и получили ранения. Три таких котенка сейчас находятся на попечении Oakland Zoo, зоопарка в районе Грасс-Вэлли города Окленд. Один из них, по прозвищу Капитан Кэл, выздоравливает после серьезных ожогов четырех лап.Лесные пожары навредили почти 15 процентам калифорнийской популяции пум. По оценкам глобальной организации по сохранению диких кошек Panthera, пострадало от 300 до 600 этих животных. "Помимо того, что горные львы подвергаются непосредственной физической опасности, лесные пожары вынуждают их бежать на незнакомые территории, где они не знают, как найти пищу, избежать встреч с людьми, перемещаться по опасным автомагистралям", — говорится в заявлении директора программы Puma доктора Марка Элброха. "Изменение климата сделало пожары более масштабными, продолжительными и частыми. Кроме того, животные гибнут в результате незаконных убийств, аварий, столкновений с людьми, - сообщила ученый Вероника Йовович. — В итоге, горные львы сталкиваются сейчас с большей угрозой, чем когда-либо".
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животные, туризм, туристы, новости - туризм, калифорния, сша

Сотни горных львов пострадали от пожаров в Калифорнии

01:12 06.11.2020 (обновлено: 02:27 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДетеныш пумы
Детеныш пумы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотни калифорнийских горных львов пострадали во время лесных пожаров в этом году, сообщает Lonely Planet.
Этот сезон лесных пожаров оказался особенно жестким. Закрывались государственные парки, десятки тысяч жителей вынуждены были эвакуироваться из своих домов. Кроме того, пострадали сотни горных львов (пум), чье выживание как вида находится под угрозой.
Многие детеныши остались сиротами и получили ранения. Три таких котенка сейчас находятся на попечении Oakland Zoo, зоопарка в районе Грасс-Вэлли города Окленд. Один из них, по прозвищу Капитан Кэл, выздоравливает после серьезных ожогов четырех лап.
Лесные пожары навредили почти 15 процентам калифорнийской популяции пум. По оценкам глобальной организации по сохранению диких кошек Panthera, пострадало от 300 до 600 этих животных.
"Помимо того, что горные львы подвергаются непосредственной физической опасности, лесные пожары вынуждают их бежать на незнакомые территории, где они не знают, как найти пищу, избежать встреч с людьми, перемещаться по опасным автомагистралям", — говорится в заявлении директора программы Puma доктора Марка Элброха.
"Изменение климата сделало пожары более масштабными, продолжительными и частыми. Кроме того, животные гибнут в результате незаконных убийств, аварий, столкновений с людьми, - сообщила ученый Вероника Йовович. — В итоге, горные львы сталкиваются сейчас с большей угрозой, чем когда-либо".
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