https://ria.ru/20201106/pozhar-1583459436.html
В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара
В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара
Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:57
2020-11-06T20:57
2020-11-06T22:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар возник по адресу Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как отметили в главке, там располагается "предварительно, территория бывшего завода ЖБИ". Ранее сообщалось о возгорании на площади 200 квадратных метров.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582668416.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия