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В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара
В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара
Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:57
2020-11-06T22:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар возник по адресу Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как отметили в главке, там располагается "предварительно, территория бывшего завода ЖБИ". Ранее сообщалось о возгорании на площади 200 квадратных метров.
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россия
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В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара

20:57 06.11.2020 (обновлено: 22:06 06.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Пожар возник по адресу Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как отметили в главке, там располагается "предварительно, территория бывшего завода ЖБИ". Ранее сообщалось о возгорании на площади 200 квадратных метров.
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"В результате пожара произошло частичное обрушение здания на общей площади около 150 квадратных метров. В центральной части возможно нахождение старых газовых баллонов", - сообщили агентству в ведомстве, отметив, что информации о пострадавших не поступало.

 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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