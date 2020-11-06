https://ria.ru/20201106/pozhar-1583459436.html

В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара

В Москве частично обрушилось здание бывшего завода ЖБИ из-за пожара

Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:57

2020-11-06T20:57

2020-11-06T22:06

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обрушение здания на площади в 150 квадратных метров произошло в результате пожара на территории бывшего завода ЖБИ в Москве, внутри могут быть газовые баллоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар возник по адресу Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как отметили в главке, там располагается "предварительно, территория бывшего завода ЖБИ". Ранее сообщалось о возгорании на площади 200 квадратных метров.

https://ria.ru/20201102/pozhar-1582668416.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия