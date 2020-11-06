https://ria.ru/20201106/pozhar-1583413093.html
Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Смоленской области
Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Смоленской области
Семья, в которой при пожаре погибли мать и четыре ребенка, была положительной, работящей, детей воспитывали в хороших условиях, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:20
2020-11-06T17:20
2020-11-06T21:19
смоленская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Семья, в которой при пожаре погибли мать и четыре ребенка, была положительной, работящей, детей воспитывали в хороших условиях, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова.По данным СУ СК России по региону, произошел пожар в ночь на пятницу в частном доме в городе Ельня. Погибли мать, двое мальчиков и две девочки, их отец госпитализирован. Кроме того, в пожаре погибла их родственница и мальчик 11 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Она отметила, что находится на связи с различными службами и ведомствами, которые занимаются расследованием инцидента.По ее словам, 27-летний отец четверых детей лежит в больнице с ожогами спины. С ним работает психолог. Дети — дошкольного возраста, двое близнецов совсем маленькие, мама находилась в отпуске по уходу за ними. Михайлова также пояснила, что погибшая родственница с 11-летним сыном является бабушкой малышей со стороны матери.
https://ria.ru/20201106/pozhar-1583318805.html
смоленская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости.
Семья, в которой при пожаре погибли мать и четыре ребенка, была положительной, работящей, детей воспитывали в хороших условиях, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области
Наталья Михайлова.
По данным СУ СК России по региону, произошел пожар в ночь на пятницу в частном доме в городе Ельня. Погибли мать, двое мальчиков и две девочки, их отец госпитализирован. Кроме того, в пожаре погибла их родственница и мальчик 11 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Это ужасная трагедия, которая нас всех потрясла. Все мы очень переживаем", — сказала Михайлова.
Она отметила, что находится на связи с различными службами и ведомствами, которые занимаются расследованием инцидента.
"Семья хорошая, ни на каких видах учета не состояла. Работящие люди, непьющие. Не установлены никакие условия жизни и воспитания несовершеннолетних, которые бы подвергали сомнению выполнение родительских обязанностей. Не было такого. Все было нормально. Помощь социальная оказывалась семье, потому что семья многодетная", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, 27-летний отец четверых детей лежит в больнице с ожогами спины. С ним работает психолог. Дети — дошкольного возраста, двое близнецов совсем маленькие, мама находилась в отпуске по уходу за ними. Михайлова также пояснила, что погибшая родственница с 11-летним сыном является бабушкой малышей со стороны матери.