https://ria.ru/20201106/pozhar-1583413093.html

Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Смоленской области

Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Смоленской области

Семья, в которой при пожаре погибли мать и четыре ребенка, была положительной, работящей, детей воспитывали в хороших условиях, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:20

2020-11-06T17:20

2020-11-06T21:19

смоленская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Семья, в которой при пожаре погибли мать и четыре ребенка, была положительной, работящей, детей воспитывали в хороших условиях, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова.По данным СУ СК России по региону, произошел пожар в ночь на пятницу в частном доме в городе Ельня. Погибли мать, двое мальчиков и две девочки, их отец госпитализирован. Кроме того, в пожаре погибла их родственница и мальчик 11 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Она отметила, что находится на связи с различными службами и ведомствами, которые занимаются расследованием инцидента.По ее словам, 27-летний отец четверых детей лежит в больнице с ожогами спины. С ним работает психолог. Дети — дошкольного возраста, двое близнецов совсем маленькие, мама находилась в отпуске по уходу за ними. Михайлова также пояснила, что погибшая родственница с 11-летним сыном является бабушкой малышей со стороны матери.

https://ria.ru/20201106/pozhar-1583318805.html

смоленская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия