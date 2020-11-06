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В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру при пожаре
В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру при пожаре
ГУМЧС России по Ростовской области наградит медалью девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске, сообщил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:23
2020-11-06T10:23
жилье
волгодонск
ростовская область
горький
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. ГУМЧС России по Ростовской области наградит медалью девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.По его информации, 21 октября в квартире пятиэтажного дома на улице Горького, 161 произошел пожар. В это время в квартире находились Леонид и его младшая сестра-первоклассница. Когда в доме загорелся пылесос, мальчик пытался его потушить, но из-за гипса не смог поднять таз с водой – за неделю до пожара он упал с качелей и сломал обе руки.Дети спрятались на кухне, однако огонь быстро распространялся, и им было трудно дышать. "Вспомнив наставления родителей, мальчик намочил два полотенца для себя и сестры, закрыв ими органы дыхания, дети благополучно вышли из квартиры. После чего постучались к соседям, которые и вызвали пожарных", - рассказал собеседник агентства. К моменту приезда пожарных дети находились уже в безопасности.После произошедшего инцидента мама мальчика Надежда Брыкалова обратилась ко всем родителям. "Уважаемые взрослые, если вы оставляете детей даже "на минутку", убедитесь, что они смогут открыть дверь и выйти из квартиры. Убедитесь, что дети знают, что делать и куда звонить. Расскажите детям, что делать в экстренных ситуациях", - приводит ее слова ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/proisshestviya-1583189550.html
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волгодонск
ростовская область
горький
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жилье, волгодонск, ростовская область, горький, происшествия

В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру при пожаре

10:23 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. ГУМЧС России по Ростовской области наградит медалью девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
По его информации, 21 октября в квартире пятиэтажного дома на улице Горького, 161 произошел пожар. В это время в квартире находились Леонид и его младшая сестра-первоклассница. Когда в доме загорелся пылесос, мальчик пытался его потушить, но из-за гипса не смог поднять таз с водой – за неделю до пожара он упал с качелей и сломал обе руки.
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Дети спрятались на кухне, однако огонь быстро распространялся, и им было трудно дышать. "Вспомнив наставления родителей, мальчик намочил два полотенца для себя и сестры, закрыв ими органы дыхания, дети благополучно вышли из квартиры. После чего постучались к соседям, которые и вызвали пожарных", - рассказал собеседник агентства. К моменту приезда пожарных дети находились уже в безопасности.
"По ходатайству руководства первого пожарно-спасательного отряда Леонида наградят ведомственной медалью", - сказал представитель ГУМЧС России по области.
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После произошедшего инцидента мама мальчика Надежда Брыкалова обратилась ко всем родителям. "Уважаемые взрослые, если вы оставляете детей даже "на минутку", убедитесь, что они смогут открыть дверь и выйти из квартиры. Убедитесь, что дети знают, что делать и куда звонить. Расскажите детям, что делать в экстренных ситуациях", - приводит ее слова ведомство.
 
ЖильеВолгодонскРостовская областьГорькийПроисшествия
 
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