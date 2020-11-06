https://ria.ru/20201106/pozhar-1583318805.html

В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру при пожаре

В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру при пожаре

ГУМЧС России по Ростовской области наградит медалью девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске, сообщил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:23

2020-11-06T10:23

2020-11-06T10:23

жилье

волгодонск

ростовская область

горький

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. ГУМЧС России по Ростовской области наградит медалью девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.По его информации, 21 октября в квартире пятиэтажного дома на улице Горького, 161 произошел пожар. В это время в квартире находились Леонид и его младшая сестра-первоклассница. Когда в доме загорелся пылесос, мальчик пытался его потушить, но из-за гипса не смог поднять таз с водой – за неделю до пожара он упал с качелей и сломал обе руки.Дети спрятались на кухне, однако огонь быстро распространялся, и им было трудно дышать. "Вспомнив наставления родителей, мальчик намочил два полотенца для себя и сестры, закрыв ими органы дыхания, дети благополучно вышли из квартиры. После чего постучались к соседям, которые и вызвали пожарных", - рассказал собеседник агентства. К моменту приезда пожарных дети находились уже в безопасности.После произошедшего инцидента мама мальчика Надежда Брыкалова обратилась ко всем родителям. "Уважаемые взрослые, если вы оставляете детей даже "на минутку", убедитесь, что они смогут открыть дверь и выйти из квартиры. Убедитесь, что дети знают, что делать и куда звонить. Расскажите детям, что делать в экстренных ситуациях", - приводит ее слова ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/proisshestviya-1583189550.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pozhar-1583317945.html

волгодонск

ростовская область

горький

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, волгодонск, ростовская область, горький, происшествия