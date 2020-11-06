В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру при пожаре
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. ГУМЧС России по Ростовской области наградит медалью девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
По его информации, 21 октября в квартире пятиэтажного дома на улице Горького, 161 произошел пожар. В это время в квартире находились Леонид и его младшая сестра-первоклассница. Когда в доме загорелся пылесос, мальчик пытался его потушить, но из-за гипса не смог поднять таз с водой – за неделю до пожара он упал с качелей и сломал обе руки.
Дети спрятались на кухне, однако огонь быстро распространялся, и им было трудно дышать. "Вспомнив наставления родителей, мальчик намочил два полотенца для себя и сестры, закрыв ими органы дыхания, дети благополучно вышли из квартиры. После чего постучались к соседям, которые и вызвали пожарных", - рассказал собеседник агентства. К моменту приезда пожарных дети находились уже в безопасности.
"По ходатайству руководства первого пожарно-спасательного отряда Леонида наградят ведомственной медалью", - сказал представитель ГУМЧС России по области.
После произошедшего инцидента мама мальчика Надежда Брыкалова обратилась ко всем родителям. "Уважаемые взрослые, если вы оставляете детей даже "на минутку", убедитесь, что они смогут открыть дверь и выйти из квартиры. Убедитесь, что дети знают, что делать и куда звонить. Расскажите детям, что делать в экстренных ситуациях", - приводит ее слова ведомство.