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В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T06:26

2020-11-06T06:26

2020-11-06T06:26

москва

смоленская область

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25."Ликвидировано открытое горение, обнаружены тела четверых человек, из них двое детей", - сообщил собеседник агентства.

москва

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, смоленская область, происшествия