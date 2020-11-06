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В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
Пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:26
2020-11-06T06:26
2020-11-06T06:26
москва
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Смоленской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25."Ликвидировано открытое горение, обнаружены тела четверых человек, из них двое детей", - сообщил собеседник агентства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, смоленская область, происшествия