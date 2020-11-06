https://ria.ru/20201106/pogoda-1583304724.html

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу

Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:12

2020-11-06T08:12

2020-11-06T08:12

погода

москва

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, при таких условиях температура воздуха будет ощущаться ниже истинных показателей - на уровне плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество