https://ria.ru/20201106/pogoda-1583304724.html
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:12
2020-11-06T08:12
2020-11-06T08:12
погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, при таких условиях температура воздуха будет ощущаться ниже истинных показателей - на уровне плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество