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Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:12
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погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, при таких условиях температура воздуха будет ощущаться ниже истинных показателей - на уровне плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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погода, москва, общество

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу

08:12 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москву в пятницу ожидают кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и до 8 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье - плюс 4-9. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду", - сообщил Синенков.
По словам синоптика, при таких условиях температура воздуха будет ощущаться ниже истинных показателей - на уровне плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
 
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