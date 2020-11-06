https://ria.ru/20201106/personalnyy-kontsert-i-mini-parad-frontovika-iz-ekaterinburga-pozdravili-s-dnem-razvedchika-1583394026.html

Персональный концерт: фронтовика поздравили с днем разведчика

Персональный концерт: фронтовика поздравили с днем разведчика

Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома.

2020-11-06T16:09

2020-11-06T16:09

2020-11-06T16:09

центральный военный округ

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583386417_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_fee0e589f82da2b2d15a4948ea3528c5.jpg

Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги. Награжден медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Фронтовику был продемонстрирован современный бронеавтомобиль "Тигр", стоящий на вооружении разведывательных подразделений ЦВО. Николай Спиридонович оценил возможности современного бронеавтомобиля разведчиков ЦВО, прокатившись на нем по двору на пассажирском сидении.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Персональный концерт и мини-парад: фронтовика из Екатеринбурга поздравили с днем разведчика Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома. Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Фронтовику был продемонстрирован современный бронеавтомобиль «Тигр», стоящий на вооружении разведывательных подразделений ЦВО. Николай Спиридонович оценил возможности современного бронеавтомобиля разведчиков ЦВО, прокатившись на нем по двору на пассажирском сидении. 2020-11-06T16:09 true PT0M22S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, центральный военный округ, видео