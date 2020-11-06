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Персональный концерт: фронтовика поздравили с днем разведчика
Персональный концерт: фронтовика поздравили с днем разведчика
Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома.
2020-11-06T16:09
2020-11-06T16:09
центральный военный округ
видео
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Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги. Награжден медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Фронтовику был продемонстрирован современный бронеавтомобиль "Тигр", стоящий на вооружении разведывательных подразделений ЦВО. Николай Спиридонович оценил возможности современного бронеавтомобиля разведчиков ЦВО, прокатившись на нем по двору на пассажирском сидении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Персональный концерт и мини-парад: фронтовика из Екатеринбурга поздравили с днем разведчика
Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома. Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Фронтовику был продемонстрирован современный бронеавтомобиль «Тигр», стоящий на вооружении разведывательных подразделений ЦВО. Николай Спиридонович оценил возможности современного бронеавтомобиля разведчиков ЦВО, прокатившись на нем по двору на пассажирском сидении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
видео, центральный военный округ, видео
Персональный концерт: фронтовика поздравили с днем разведчика
Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома.
2020-11-06T16:09
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Персональный концерт: фронтовика поздравили с днем разведчика

16:09 06.11.2020
 
Читать ria.ru в
Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа поздравили с Днем военного разведчика фронтовика Николая Спиридоновича Власова, устроив персональный концерт и мини-парад во дворе его дома.
Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги. Награжден медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
Фронтовику был продемонстрирован современный бронеавтомобиль "Тигр", стоящий на вооружении разведывательных подразделений ЦВО. Николай Спиридонович оценил возможности современного бронеавтомобиля разведчиков ЦВО, прокатившись на нем по двору на пассажирском сидении.
 
Центральный военный округВидео
 
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