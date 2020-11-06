https://ria.ru/20201106/pelosi-1583450100.html
Пелоси довольна позициями демократов в палате представителей США
Пелоси довольна позициями демократов в палате представителей США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что довольна позициями демократов в палате представителей по итогам выборов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:45
2020-11-06T19:45
2020-11-06T19:45
нэнси пелоси
палата представителей сша
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демократическая партия сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что довольна позициями демократов в палате представителей по итогам выборов."Мы не выиграли все битвы, но мы выиграли войну", - заявила Пелоси на пресс-конференции.Весь состав 435-местной палаты переизбирался во вторник на очередной двухлетний срок. В десятках округов результаты до сих пор не подсчитаны, но демократы, скорее всего, удержат контроль над палатой, хотя и могут потерять ряд мест.Пелоси, которой 80 лет, намерена остаться спикером палаты представителей еще на два года – до промежуточных выборов 2022 года. Будет ли ей брошен вызов со стороны кого-либо из руководителей демократов при переизбрании, пока неясно.
https://ria.ru/20201106/bayden-1583441736.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, палата представителей сша, конгресс сша, демократическая партия сша, сша, в мире