https://ria.ru/20201106/pelosi-1583450100.html

Пелоси довольна позициями демократов в палате представителей США

Пелоси довольна позициями демократов в палате представителей США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что довольна позициями демократов в палате представителей по итогам выборов. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:45

2020-11-06T19:45

2020-11-06T19:45

нэнси пелоси

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конгресс сша

демократическая партия сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что довольна позициями демократов в палате представителей по итогам выборов."Мы не выиграли все битвы, но мы выиграли войну", - заявила Пелоси на пресс-конференции.Весь состав 435-местной палаты переизбирался во вторник на очередной двухлетний срок. В десятках округов результаты до сих пор не подсчитаны, но демократы, скорее всего, удержат контроль над палатой, хотя и могут потерять ряд мест.Пелоси, которой 80 лет, намерена остаться спикером палаты представителей еще на два года – до промежуточных выборов 2022 года. Будет ли ей брошен вызов со стороны кого-либо из руководителей демократов при переизбрании, пока неясно.

https://ria.ru/20201106/bayden-1583441736.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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