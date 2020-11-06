Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/oproverzhenie-1583294180.html
Пентагон опроверг сообщения об отставке Эспера
Пентагон опроверг сообщения об отставке Эспера
Пентагон опроверг сообщения о возможной отставке министра обороны Марка Эспера. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:00
2020-11-06T03:00
марк эспер
министерство обороны сша
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/17/1555681746_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_44bc0045b12b7d8df249b6c1f43d3566.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения о возможной отставке министра обороны Марка Эспера.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155568/17/1555681746_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_d7b939cbf8dda5c9c261c450e97a1172.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк эспер, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, в мире

Пентагон опроверг сообщения об отставке Эспера

03:00 06.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения о возможной отставке министра обороны Марка Эспера.

"Репортаж NBC во многом неточен и вводит в заблуждение. Хочу ясно сказать, что у министра обороны Эспера нет планов уйти в отставку, и его также не просили подать заявление об отставке", - заявил в Twitter представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

 
Марк ЭсперМинистерство обороны СШАВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
06:11ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
06:09Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена
Лента новостейМолния