https://ria.ru/20201106/oproverzhenie-1583294180.html
Пентагон опроверг сообщения об отставке Эспера
Пентагон опроверг сообщения об отставке Эспера
Пентагон опроверг сообщения о возможной отставке министра обороны Марка Эспера. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:00
2020-11-06T03:00
2020-11-06T03:00
марк эспер
министерство обороны сша
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Пентагон опроверг сообщения о возможной отставке министра обороны Марка Эспера.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, в мире