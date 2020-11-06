Жителя КБР осудили на два года за нападение на конвоиров с огнетушителем
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который, находясь в следственном изоляторе (СИЗО), с огнетушителем напал на конвоиров, сообщает прокуратура столицы республики.
Судом установлено, что 28 июля 2020 года содержащийся в СИЗО-1 житель республики отказался идти в камеру, сообщив сотруднику изолятора, что хочет остаться в другой камере со своими знакомыми. На место прибыли еще несколько сотрудников СИЗО, которые потребовали от мужчины подчиниться требованиям и проследовать в камеру.
"Мужчина сорвал висящую на стене металлическую вешалку, а также огнетушитель и привел его в действие, распылив его содержимое, после чего попытался нанести удар, но его действия были пресечены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал его виновным по статье "Угроза применения насилия, совершенная в отношении сотрудника места содержания под стражей" УК РФ и назначил наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
"Приговор не вступил в законную силу", - уточняет прокуратура.
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