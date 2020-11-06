https://ria.ru/20201106/ognetushitel-1583416170.html

Жителя КБР осудили на два года за нападение на конвоиров с огнетушителем

Жителя КБР осудили на два года за нападение на конвоиров с огнетушителем

Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который, находясь в следственном изоляторе (СИЗО), с... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:28

2020-11-06T17:28

2020-11-06T17:28

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который, находясь в следственном изоляторе (СИЗО), с огнетушителем напал на конвоиров, сообщает прокуратура столицы республики.Судом установлено, что 28 июля 2020 года содержащийся в СИЗО-1 житель республики отказался идти в камеру, сообщив сотруднику изолятора, что хочет остаться в другой камере со своими знакомыми. На место прибыли еще несколько сотрудников СИЗО, которые потребовали от мужчины подчиниться требованиям и проследовать в камеру.Отмечается, что суд признал его виновным по статье "Угроза применения насилия, совершенная в отношении сотрудника места содержания под стражей" УК РФ и назначил наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html

https://ria.ru/20200918/prigovor-1577421567.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия