https://ria.ru/20201106/obstrel-1583312739.html

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:36

2020-11-06T09:36

2020-11-06T09:36

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.В четверг в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь по территории республики впервые с 20 октября."За истекшие сутки, 5 ноября, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Калиново-Борщеватое.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20201105/donbass-1583167932.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире