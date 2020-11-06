https://ria.ru/20201106/obstrel-1583312739.html
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:36
2020-11-06T09:36
2020-11-06T09:36
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.В четверг в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь по территории республики впервые с 20 октября."За истекшие сутки, 5 ноября, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Калиново-Борщеватое.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20201105/donbass-1583167932.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире