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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:36
2020-11-06T09:36
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.В четверг в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь по территории республики впервые с 20 октября."За истекшие сутки, 5 ноября, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Калиново-Борщеватое.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20201105/donbass-1583167932.html
донбасс
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

09:36 06.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В четверг в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь по территории республики впервые с 20 октября.
"За истекшие сутки, 5 ноября, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Калиново-Борщеватое.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 13:48
В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
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