https://ria.ru/20201106/nyurnbergskiy-protsess-1583373598.html

Онлайн-конференция к 75-летию начала Нюрнбергского процесса

Онлайн-конференция к 75-летию начала Нюрнбергского процесса

12 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Международному научно-практическому форуму "Уроки Нюрнберга".

2020-11-06T14:34

2020-11-06T14:34

2020-11-06T14:34

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК;- вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр ЗВЯГИНЦЕВ;- генеральный прокурор Чехии Павел ЗЕМАН;- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА; - внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил АМИРДЖАНОВ.20–21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе состоится Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка. Государственные, общественные и политические деятели, сотрудники следственных органов и прокуратуры, юристы, ученые, педагоги и представители музейного сообщества из 85 субъектов Российской Федерации и 31 зарубежной страны обсудят исторический опыт привлечения к ответственности за преступления против человечности нацистов и их пособников, а также современную практику применения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы