Онлайн-конференция к 75-летию начала Нюрнбергского процесса
12 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Международному научно-практическому форуму "Уроки Нюрнберга".
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Участники:
- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК;
- вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр ЗВЯГИНЦЕВ;
- генеральный прокурор Чехии Павел ЗЕМАН;
- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил АМИРДЖАНОВ.
20–21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе состоится Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка. Государственные, общественные и политические деятели, сотрудники следственных органов и прокуратуры, юристы, ученые, педагоги и представители музейного сообщества из 85 субъектов Российской Федерации и 31 зарубежной страны обсудят исторический опыт привлечения к ответственности за преступления против человечности нацистов и их пособников, а также современную практику применения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК;
- вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр ЗВЯГИНЦЕВ;
- генеральный прокурор Чехии Павел ЗЕМАН;
- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил АМИРДЖАНОВ.
20–21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе состоится Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка. Государственные, общественные и политические деятели, сотрудники следственных органов и прокуратуры, юристы, ученые, педагоги и представители музейного сообщества из 85 субъектов Российской Федерации и 31 зарубежной страны обсудят исторический опыт привлечения к ответственности за преступления против человечности нацистов и их пособников, а также современную практику применения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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