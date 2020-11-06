Презентация проектов РИА и МХАТ к 75-летию Нюрнбергского процесса

- режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ;- руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия ОСИПОВА;- драматург, автор пьесы "Нюрнбергский вальс" Александр ЗВЯГИНЦЕВ;- актриса, исполнительница главной роли в спектакле "Нюрнбергский вальс" Лиза АРЗАМАСОВА.Модератор – заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.В декорациях пресс-конференции (и спектакля) будет воспроизведена обстановка знаменитого "Зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге, где проходил сам процесс, значение итогов которого невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Проект "Нюрнберг. Начало мира" представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы и даст возможность пережить процесс день за днем: ключевые моменты трибунала и связанных с ним событий будут публиковаться на сайте nuremberg media в ежедневном режиме. Одна из задач проекта – объединить экспертные и документальные доказательства факта геноцида советского народа в ходе Второй мировой войны в рамках портала nuremberg.media, который откроется 19 ноября – накануне даты начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Материалы будут доступны также на английском, немецком и французском языках. Проект продлится год, как почти год длился сам Нюрнбергский трибунал.20 ноября в МХАТ им. М. Горького на Большой сцене состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева в постановке Греты Шушчевичуте. Зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.открыта до 18:00 10 ноября по адресам: