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Презентация проектов РИА и МХАТ к 75-летию Нюрнбергского процесса
Презентация проектов РИА и МХАТ к 75-летию Нюрнбергского процесса
открыта до 18:00 10 ноября по адресам:press@mxat-teatr.ru;mpve@mxat-teatr.ru РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:31
2020-11-06T14:31
анонсы
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11 ноября в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию мультимедийного исторического проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и театральной премьеры МХАТ им. М. Горького "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия – Нюрнбергского военного трибунала.Задать вопросУчастники:- режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ; - руководитель проекта&nbsp;"Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель&nbsp;Наталия ОСИПОВА;- драматург, автор пьесы "Нюрнбергский вальс" Александр ЗВЯГИНЦЕВ;- актриса, исполнительница главной роли в спектакле "Нюрнбергский вальс" Лиза АРЗАМАСОВА. Модератор – заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.&nbsp;В декорациях пресс-конференции (и спектакля) будет воспроизведена обстановка знаменитого&nbsp;"Зала 600"&nbsp;Дворца правосудия в Нюрнберге, где проходил сам процесс, значение итогов которого невозможно переоценить – именно он&nbsp;первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Проект&nbsp;"Нюрнберг. Начало мира" представит&nbsp;уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии,&nbsp;карикатуры, фото- и видеоматериалы и&nbsp;даст возможность&nbsp;пережить процесс день за днем: ключевые моменты трибунала и связанных с ним событий будут публиковаться на&nbsp;сайте nuremberg media в ежедневном режиме.&nbsp;Одна из задач проекта&nbsp;– объединить экспертные и документальные доказательства факта геноцида советского народа в ходе&nbsp;Второй мировой войны в рамках портала&nbsp;nuremberg.media, который&nbsp;откроется&nbsp;19 ноября – накануне даты начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Материалы будут доступны также на английском, немецком и французском языках. Проект продлится год, как почти год длился сам Нюрнбергский трибунал.20 ноября&nbsp;в МХАТ им. М. Горького на Большой сцене состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс"&nbsp;по пьесе&nbsp;Александра Звягинцева в постановке&nbsp;Греты Шушчевичуте.&nbsp;Зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.Аккредитация для&nbsp;СМИ открыта до&nbsp;18:00&nbsp;10 ноября по&nbsp;адресам:press@mxat-teatr.ru;mpve@mxat-teatr.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация проектов РИА и МХАТ к 75-летию Нюрнбергского процесса

14:31 06.11.2020
 
Читать ria.ru в
11 ноября в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию мультимедийного исторического проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и театральной премьеры МХАТ им. М. Горького "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия – Нюрнбергского военного трибунала.

Задать вопрос

Участники:
- режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ;
- руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия ОСИПОВА;
- драматург, автор пьесы "Нюрнбергский вальс" Александр ЗВЯГИНЦЕВ;
- актриса, исполнительница главной роли в спектакле "Нюрнбергский вальс" Лиза АРЗАМАСОВА.

Модератор – заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА. 

В декорациях пресс-конференции (и спектакля) будет воспроизведена обстановка знаменитого "Зала 600" Дворца правосудия в Нюрнберге, где проходил сам процесс, значение итогов которого невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. Проект "Нюрнберг. Начало мира" представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы и даст возможность пережить процесс день за днем: ключевые моменты трибунала и связанных с ним событий будут публиковаться на сайте nuremberg media в ежедневном режиме. Одна из задач проекта – объединить экспертные и документальные доказательства факта геноцида советского народа в ходе Второй мировой войны в рамках портала nuremberg.media, который откроется 19 ноября – накануне даты начала процесса в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Материалы будут доступны также на английском, немецком и французском языках. Проект продлится год, как почти год длился сам Нюрнбергский трибунал.

20 ноября в МХАТ им. М. Горького на Большой сцене состоится премьера спектакля "Нюрнбергский вальс" по пьесе Александра Звягинцева в постановке Греты Шушчевичуте. Зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.

Аккредитация для СМИ открыта до 18:00 10 ноября по адресам:
press@mxat-teatr.ru;
mpve@mxat-teatr.ru
 
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