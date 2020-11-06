https://ria.ru/20201106/nyu-york-protiv-trampa-demonstratsii-i-stychki-s-politsiey-1583309811.html
Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут.
2020-11-06T09:13
2020-11-06T09:13
2020-11-06T09:13
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нью-йорк (город)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут.
2020-11-06T09:13
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PT1M22S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут.
2020-11-06T09:13
true
PT1M22S
Нью-Йорк против Трампа: демонстрации и стычки с полицией
Представители движения Black Lives Matter собрались на демонстрацию в Нью-Йорке на Манхеттене. Колонны протестующих сопровождали полиция и огромное количество прессы. Не обошлось без столкновений. У одного из участников шествия изъяли цепь и железный прут.