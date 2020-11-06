Генпрокурор Невады назвал заявления о нелегитимных голосах мусором
16:58 06.11.2020 (обновлено: 18:53 06.11.2020)
© AP Photo / John LocherСторонники президента Дональда Трампа во время акции протеста перед избирательным отделом округа Кларк в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Генпрокурор Невады Аарон Форд назвал "мусором" шестистраничное заявление, которое подали ранее представители президента Дональда Трампа, утверждающие, что три тысячи голосов на выборах в штате были поданы нелегитимно.
"Если называть это одним словом – мусор", - сказал Форд в пятницу в эфире телеканала CBS.
"Если вы посмотрите на представленный ими список, - кстати, они так и не дали его мне, - то первое, что бросается в глаза, это большое количество военных адресов. Приложенное письмо говорит, что эти люди могли некорректно подать бюллетени. Это чистой воды спекуляция", - добавил генпрокурор штата.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщил ранее телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков.