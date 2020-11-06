https://ria.ru/20201106/natsizm-1583366838.html
Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма
Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:02
2020-11-06T14:02
2020-11-06T14:49
россия
госдума рф
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ссср
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.Документы с поправками в УК и КоАП опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно части 2 данной статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам, предложенным Яровой, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - добавила она.Согласно предложенным Яровой поправкам в КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.В пояснительной записке к одному из проектов Яровая уточняет, что согласно анализу правоприменительной практики, зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в интернете. "Принятие законопроекта позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности", - добавляется в документе.Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот пакет законопроектов.
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, ирина яровая, ссср, общество
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР
в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.
Документы с поправками в УК и КоАП опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Сегодня по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием средств массовой информации и интернета. Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 "Реабилитация нацизма", и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета", - пояснила Яровая, слова которой цитирует пресс-служба комитета.
Согласно части 2 данной статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам, предложенным Яровой, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
"Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - добавила она.
Согласно предложенным Яровой поправкам в КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.
В пояснительной записке к одному из проектов Яровая уточняет, что согласно анализу правоприменительной практики, зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в интернете. "Принятие законопроекта позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности", - добавляется в документе.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот пакет законопроектов.