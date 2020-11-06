https://ria.ru/20201106/natsizm-1583366838.html

Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:02

2020-11-06T14:02

2020-11-06T14:49

россия

госдума рф

ирина яровая

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578180887_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_871d77ec6331ec2d3cad33bf7ed935ca.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.Документы с поправками в УК и КоАП опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно части 2 данной статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам, предложенным Яровой, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - добавила она.Согласно предложенным Яровой поправкам в КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.В пояснительной записке к одному из проектов Яровая уточняет, что согласно анализу правоприменительной практики, зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в интернете. "Принятие законопроекта позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности", - добавляется в документе.Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот пакет законопроектов.

https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html

россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, ирина яровая, ссср, общество