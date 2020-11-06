Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/natsizm-1583366838.html
Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма
Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:02
2020-11-06T14:49
россия
госдума рф
ирина яровая
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578180887_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_871d77ec6331ec2d3cad33bf7ed935ca.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.Документы с поправками в УК и КоАП опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно части 2 данной статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам, предложенным Яровой, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - добавила она.Согласно предложенным Яровой поправкам в КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.В пояснительной записке к одному из проектов Яровая уточняет, что согласно анализу правоприменительной практики, зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в интернете. "Принятие законопроекта позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности", - добавляется в документе.Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот пакет законопроектов.
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578180887_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_8d1378dc46609c11022330dd4a4df37b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, ирина яровая, ссср, общество

Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

14:02 06.11.2020 (обновлено: 14:49 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая во время рейда по берегу Авачинской губы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая во время рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.
Документы с поправками в УК и КоАП опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Сегодня по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием средств массовой информации и интернета. Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 "Реабилитация нацизма", и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета", - пояснила Яровая, слова которой цитирует пресс-служба комитета.
Согласно части 2 данной статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам, предложенным Яровой, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Архив - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:39
Ученые помогают СК во время работы с делами по реабилитации нацизма
"Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - добавила она.
Согласно предложенным Яровой поправкам в КоАП, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.
В пояснительной записке к одному из проектов Яровая уточняет, что согласно анализу правоприменительной практики, зачастую общественно опасные деяния, связанные с пропагандой или оправданием нацизма, совершаются в интернете. "Принятие законопроекта позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности", - добавляется в документе.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот пакет законопроектов.
 
РоссияГосдума РФИрина ЯроваяСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния