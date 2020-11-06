https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html

Слабый рубль подлил масла в огонь: насколько вырастут цены на продукты

Слабый рубль подлил масла в огонь: насколько вырастут цены на продукты

Оптовые цены на подсолнечное масло обновляют максимумы — это результат того, что рубль потерял более 25 процентов стоимости с начала года. Девальвация... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:10

цены

центральный банк рф (цб рф)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583230969_0:13:3071:1740_1400x0_80_0_0_83c1bbc831783d3867cc89c3d82f8b66.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Оптовые цены на подсолнечное масло обновляют максимумы — это результат того, что рубль потерял более 25 процентов стоимости с начала года. Девальвация национальной валюты сыграла на руку экспортерам сельхозкультуры. РИА Новости выяснило, как изменятся розничные цены на подсолнечное масло и другие фермерские продукты. Все на экспортСейчас масло стоит 76,325 тысячи рублей за тонну с НДС, а в начале января было 45,175. Рекорды бьет и подсолнечник, прибавивший 275 рублей: 31,825 тысячи за тонну без НДС. Об этом сообщает аналитический центр "Совэкон", специализирующийся на аграрных рынках. "Подорожали и конкуренты — пальмовое и соевое масло, что только подстегнуло подсолнечное", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд". К тому же на ценах негативно отразился серьезный неурожай. "Неблагоприятная для подсолнечника погода — засушливая весна и сухое лето на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе. В других регионах, наоборот, были сильные дожди", — говорит исполнительный директор АО "Инвестиционно-аграрный фонд" Марина Строгая.В "Совэконе" предполагают, что в результате соберут 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23,3 процента меньше прошлогоднего показателя. Таким образом, урожай может стать самым низким с 2017-го, когда было десять с половиной миллионов тонн. В Министерстве сельского хозяйства не столь пессимистичны: там прогнозируют 13 миллионов тонн. В Российском зерновом союзе ожидают столько же. Тем временем экспортные цены на подсолнечное масло прибавили 15 долларов — до 985 за тонну. Вверх их толкает высокий мировой спрос на масличные. В ближайшее время сохранится и неопределенность с курсом национальной валюты. В случае победы на выборах в США демократа Джо Байдена весьма вероятно смягчение санкций против Тегерана. Появившаяся на рынке иранская нефть опустит нефтяные котировки с соответствующим ослаблением рубля. Это на руку экспортерам: рублевая выручка растет вместе с долларом. "Производителям гораздо выгоднее продавать продукт на экспорт, на внутреннем рынке они для компенсации стремятся также поднять цены", — указывает Марк Гойхман. "По сравнению с прошлым годом подсолнечник подорожал на 49 процентов. А в рознице стоимость одного литра подсолнечного масла в среднем прибавила десять-двадцать процентов", — уточняет Марина Строгая. Напомним, власти ранее ввели запрет на экспорт подсолнечника за пределы Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эмбарго действовало с 12 апреля по 30 июня. Затем разрешили — до первого сентября. Это возымело эффект: за июль-август на экспорт ушла 21 тысяча тонн подсолнечника, подсчитали в Министерстве сельского хозяйства. А годом ранее — 141 тысяча.Поскольку низкие пошлины позволяют фермерам ориентироваться на мировой рынок и завышать цены, с первого февраля 2021-го экспортный тариф повысили до 20 процентов, но не более 80 евро за тонну.Слабый рубль на всехДорожает не только "солнечный цветок". "Пшеница в опте повысилась на 34 процента, мука пшеничная — на 20, рожь — на 2,7", — перечисляет Марк Гойхман. "Кроме того, значительно поднялись цены на сахар — в рознице на десять процентов", — добавляет Марина Строгая. Но если подсолнух подкосил неурожай, то у пшеницы таких проблем не наблюдается. В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил о планах собрать не менее 82 миллионов тонн, что на семь с половиной миллионов больше, чем в прошлом году. А вот девальвация рубля, подталкивающая аграриев реализовывать товар за пределами России, — общая беда. "В ближайшие месяцы проинфляционное влияние, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе", — говорится в докладе Банка России. В 2020-м цены прибавят 3,9-4,2 процента, в 2021-м — три с половиной-четыре, а в дальнейшем останутся вблизи четырех, прогнозируют в ЦБ.Резкого подорожания товаров аграрно-промышленного комплекса не ожидает и Марк Гойхман. Однако экономист предупреждает, что не стоит надеяться и на существенное удешевление. "Продовольствие — социально значимая продукция, и изменения конъюнктуры компенсируются различными механизмами: от использования или наращивания запасов в резервных фондах до административных мер. Поэтому продовольственная инфляция примерно соответствует общему изменению потребительских цен", — объясняет собеседник агентства. Например, по данным Росстата, за три квартала этого года цены на хлеб поднялись на пять процентов, на крупы и бобовые — на 20,4, макаронные изделия — на 7,5. В целом продтовары подорожали на 3,3 процента, что лишь немногим выше общей потребительской инфляции (3,03).В 2021-м году сохранится дезинфляционное влияние. Поэтому ожидается, что регулятор продолжит мягкую денежно-кредитную политику.

https://ria.ru/20201018/urozhay-1580194815.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, центральный банк рф (цб рф), джо байден