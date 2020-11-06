https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583343840.html

Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе

Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе

Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:47

2020-11-06T12:47

2020-11-06T13:26

инфографика

коронавирус covid-19

протесты

алексей навальный

сергей нарышкин

белоруссия

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Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое интервью. Смотрите в инфографике Ria.ru, что известно нашим спецслужбам об "отравлении" Алексея Навального, технологиях белорусских протестов и происхождении коронавируса.

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, коронавирус covid-19, протесты, алексей навальный, сергей нарышкин, белоруссия