https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583343840.html
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:47
2020-11-06T12:47
2020-11-06T13:26
инфографика
коронавирус covid-19
протесты
алексей навальный
сергей нарышкин
белоруссия
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Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое интервью. Смотрите в инфографике Ria.ru, что известно нашим спецслужбам об "отравлении" Алексея Навального, технологиях белорусских протестов и происхождении коронавируса.
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, коронавирус covid-19, протесты, алексей навальный, сергей нарышкин, белоруссия