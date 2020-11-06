https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583334548.html
Нарышкин рассказал, как проводит досуг
Нарышкин рассказал, как проводит досуг
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:35
2020-11-06T11:35
2020-11-06T12:57
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9ea081cc12a6ebe61d0358b8f202c05.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным упражнениям, а до начала пандемии ходил в театр.По словам Нарышкина, он старается поддерживать здоровый образ жизни. "В том числе занимаюсь некоторыми видами спорта, хотя нельзя это назвать спортом", - добавил он.В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина>>>
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583335509.html
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a117657f211b495d8f6643b6da011222.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, общество