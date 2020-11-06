https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583334548.html

Нарышкин рассказал, как проводит досуг

Нарышкин рассказал, как проводит досуг

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:35

2020-11-06T11:35

2020-11-06T12:57

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ссср

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным упражнениям, а до начала пандемии ходил в театр.По словам Нарышкина, он старается поддерживать здоровый образ жизни. "В том числе занимаюсь некоторыми видами спорта, хотя нельзя это назвать спортом", - добавил он.В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина>>>

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583335509.html

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, общество