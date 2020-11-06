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https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583334548.html
Нарышкин рассказал, как проводит досуг
Нарышкин рассказал, как проводит досуг
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:35
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным упражнениям, а до начала пандемии ходил в театр.По словам Нарышкина, он старается поддерживать здоровый образ жизни. "В том числе занимаюсь некоторыми видами спорта, хотя нельзя это назвать спортом", - добавил он.В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина&gt;&gt;&gt;
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, общество

Нарышкин рассказал, как проводит досуг

11:35 06.11.2020 (обновлено: 12:57 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что свое свободное время, когда оно иногда выдается, посвящает книгам и спортивным упражнениям, а до начала пандемии ходил в театр.
"Скажу, что я действительно много работаю, а когда выдается свободное время, как и все, люблю почитать. В прошлые месяцы, до наступления пандемии коронавируса, я периодически ходил в театр, я люблю театр", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
11:37
Нарышкин рассказал, от чего получает удовлетворение на посту главы СВР
По словам Нарышкина, он старается поддерживать здоровый образ жизни. "В том числе занимаюсь некоторыми видами спорта, хотя нельзя это назвать спортом", - добавил он.
В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина>>>
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:47Инфографика
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСССРОбщество
 
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