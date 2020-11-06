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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
Утверждения Вашингтона о том, что Россия препятствует США получить собственную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 – это чушь, которой Соединенные Штаты пытаются РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:08
2020-11-06T12:55
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
сша
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Утверждения Вашингтона о том, что Россия препятствует США получить собственную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 – это чушь, которой Соединенные Штаты пытаются прикрыть недостатки своего здравоохранения, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, а также Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса."Да, недостатки явно в системе здравоохранения Соединенных Штатов есть. И вот в эти месяцы, когда свирепствует коронавирус, такие недостатки проявились. Проявились и, к сожалению, очень сильно", - добавил Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, здоровье - общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, сша, в мире

Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину

11:08 06.11.2020 (обновлено: 12:55 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Утверждения Вашингтона о том, что Россия препятствует США получить собственную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 – это чушь, которой Соединенные Штаты пытаются прикрыть недостатки своего здравоохранения, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, а также Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.
Нарышкин: коронавирус – это продукт естественного происхождения - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 10:12Распространение нового коронавируса
Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус

По словам Нарышкина, для подобных обвинений "оснований нет". "Это чушь, это только возможность как-то скрыть собственные недостатки", - сказал директор СВР.

"Да, недостатки явно в системе здравоохранения Соединенных Штатов есть. И вот в эти месяцы, когда свирепствует коронавирус, такие недостатки проявились. Проявились и, к сожалению, очень сильно", - добавил Нарышкин.
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 12:47Инфографика
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинСШАВ мире
 
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