https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
Утверждения Вашингтона о том, что Россия препятствует США получить собственную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 – это чушь, которой Соединенные Штаты пытаются РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:08
2020-11-06T11:08
2020-11-06T12:55
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Утверждения Вашингтона о том, что Россия препятствует США получить собственную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 – это чушь, которой Соединенные Штаты пытаются прикрыть недостатки своего здравоохранения, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, а также Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса."Да, недостатки явно в системе здравоохранения Соединенных Штатов есть. И вот в эти месяцы, когда свирепствует коронавирус, такие недостатки проявились. Проявились и, к сожалению, очень сильно", - добавил Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, сша, в мире