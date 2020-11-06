https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583296890.html

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:51

2020-11-06T03:51

2020-11-06T07:48

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

владимир путин

сергей нарышкин

москва

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, — большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам директора СВР, служба информирует главу государства "практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды"."Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary", — отметил он.Эту информацию Нарышкин, по его словам, докладывает непосредственно Путину. "Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично", — сказал директор СВР.Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

https://ria.ru/20201103/razvedka-1582909923.html

россия

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин: большое удовольствие — работать с руководителем, который знает специфику работы разведки 1.25.00 – 1.26.53 — Но вы же докладываете лично президенту — просто по вашему статусу это совершенно очевидно. Как часто вы это делаете сейчас действительно лично и как часто по защищенным каналам связи? — Все доклады Службы внешней разведки – лично. Все документы – лично. — Глаза в глаза? — Мы в ежедневном режиме информируем президента о тех или иных событиях. — Но лично дистанционно все-таки? — Дистанционно, но лично. Как говорится, из рук в руки лично. Причем информируем президента практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в Службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды. Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary. Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы. 2020-11-06T03:51 true PT1M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, владимир путин, сергей нарышкин, москва, политика