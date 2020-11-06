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https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583296890.html
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:51
2020-11-06T07:48
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
владимир путин
сергей нарышкин
москва
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, — большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам директора СВР, служба информирует главу государства "практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды"."Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary", — отметил он.Эту информацию Нарышкин, по его словам, докладывает непосредственно Путину. "Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично", — сказал директор СВР.Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.
https://ria.ru/20201103/razvedka-1582909923.html
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Нарышкин: большое удовольствие — работать с руководителем, который знает специфику работы разведки
1.25.00 – 1.26.53 — Но вы же докладываете лично президенту — просто по вашему статусу это совершенно очевидно. Как часто вы это делаете сейчас действительно лично и как часто по защищенным каналам связи? — Все доклады Службы внешней разведки – лично. Все документы – лично. — Глаза в глаза? — Мы в ежедневном режиме информируем президента о тех или иных событиях. — Но лично дистанционно все-таки? — Дистанционно, но лично. Как говорится, из рук в руки лично. Причем информируем президента практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в Службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды. Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary. Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, владимир путин, сергей нарышкин, москва, политика

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

03:51 06.11.2020 (обновлено: 07:48 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, — большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. <...> Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы", — сказал Нарышкин.

По словам директора СВР, служба информирует главу государства "практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды".
"Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary", — отметил он.
Эту информацию Нарышкин, по его словам, докладывает непосредственно Путину. "Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично", — сказал директор СВР.
Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевВладимир ПутинСергей НарышкинМоскваПолитика
 
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