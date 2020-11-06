https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583296890.html
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:51
2020-11-06T03:51
2020-11-06T07:48
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
владимир путин
сергей нарышкин
москва
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, — большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам директора СВР, служба информирует главу государства "практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды"."Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary", — отметил он.Эту информацию Нарышкин, по его словам, докладывает непосредственно Путину. "Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично", — сказал директор СВР.Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.
https://ria.ru/20201103/razvedka-1582909923.html
россия
москва
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нарышкин: большое удовольствие — работать с руководителем, который знает специфику работы разведки
1.25.00 – 1.26.53
— Но вы же докладываете лично президенту — просто по вашему статусу это совершенно очевидно. Как часто вы это делаете сейчас действительно лично и как часто по защищенным каналам связи?
— Все доклады Службы внешней разведки – лично. Все документы – лично.
— Глаза в глаза?
— Мы в ежедневном режиме информируем президента о тех или иных событиях.
— Но лично дистанционно все-таки?
— Дистанционно, но лично. Как говорится, из рук в руки лично. Причем информируем президента практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в Службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды. Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary.
Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы.
2020-11-06T03:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, владимир путин, сергей нарышкин, москва, политика