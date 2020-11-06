https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583295932.html
Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова
Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова
Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:34
2020-11-06T03:34
2020-11-06T03:35
иван сафронов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
сергей нарышкин
москва
африка
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это журналистская утка, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
москва
африка
сша
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нарышкин назвал обвинение Ивана Сафронова в шпионаже журналисткой уткой
1.22.34 – 1.23.25
— Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в передаче секретной информации разведке Чехии. Этот факт был озвучен Службой внешней разведки, а не ФСБ, которая призвана охранять секреты. Чем вы объясняете, что именно Служба внешней разведки была спикером по этой теме?
— Этот факт не был заявлен и озвучен нашей Службой, это заявил кто-то из журналистов.
— Со ссылкой на Службу внешней разведки?
— Ну да.
— То есть это была просто журналистская утка?
— А как это назвать?
— Я думаю, конечно, утка.
— Вот давайте так и назовем.
2020-11-06T03:34
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PT0M43S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сергей нарышкин, москва, африка, сша, происшествия