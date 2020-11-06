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Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова
Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова
Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:34
2020-11-06T03:35
иван сафронов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
сергей нарышкин
москва
африка
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это журналистская утка, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
москва
африка
сша
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Нарышкин назвал обвинение Ивана Сафронова в шпионаже журналисткой уткой
1.22.34 – 1.23.25 — Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в передаче секретной информации разведке Чехии. Этот факт был озвучен Службой внешней разведки, а не ФСБ, которая призвана охранять секреты. Чем вы объясняете, что именно Служба внешней разведки была спикером по этой теме? — Этот факт не был заявлен и озвучен нашей Службой, это заявил кто-то из журналистов. — Со ссылкой на Службу внешней разведки? — Ну да. — То есть это была просто журналистская утка? — А как это назвать? — Я думаю, конечно, утка. — Вот давайте так и назовем.
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иван сафронов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сергей нарышкин, москва, африка, сша, происшествия

Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова

03:34 06.11.2020 (обновлено: 03:35 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это журналистская утка, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

"Этот факт не был заявлен и озвучен нашей службой - это заявил кто-то из журналистов", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По словам Нарышкина, это не иначе как журналистская утка.

Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСергей НарышкинМоскваАфрикаСШАПроисшествия
 
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