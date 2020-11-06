https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583295932.html

Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова

Нарышкин назвал "уткой" публикации СМИ по делу журналиста Сафронова

Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:34

2020-11-06T03:34

2020-11-06T03:35

иван сафронов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

сергей нарышкин

москва

африка

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации чешским спецслужбам, это журналистская утка, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Газета "Коммерсант" в июле написала, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", по данным защиты, инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

москва

африка

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин назвал обвинение Ивана Сафронова в шпионаже журналисткой уткой 1.22.34 – 1.23.25 — Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в передаче секретной информации разведке Чехии. Этот факт был озвучен Службой внешней разведки, а не ФСБ, которая призвана охранять секреты. Чем вы объясняете, что именно Служба внешней разведки была спикером по этой теме? — Этот факт не был заявлен и озвучен нашей Службой, это заявил кто-то из журналистов. — Со ссылкой на Службу внешней разведки? — Ну да. — То есть это была просто журналистская утка? — А как это назвать? — Я думаю, конечно, утка. — Вот давайте так и назовем. 2020-11-06T03:34 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сергей нарышкин, москва, африка, сша, происшествия