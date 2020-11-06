https://ria.ru/20201106/narusheniya-1583398187.html

В Москве приостановили работу 160 организаций за нарушения по COVID-19

В Москве приостановили работу 160 организаций за нарушения по COVID-19

Более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей были привлечены к административной ответственности за нарушения мер по коронавирусу с начала пандемии, за... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:24

2020-11-06T16:24

2020-11-06T16:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

происшествия

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МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. Более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей были привлечены к административной ответственности за нарушения мер по коронавирусу с начала пандемии, за повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Он сообщил, что проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санэпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей."За весь период к административной ответственности привлечено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. За повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций",- сказал Данчиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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