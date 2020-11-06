https://ria.ru/20201106/narusheniya-1583398187.html
В Москве приостановили работу 160 организаций за нарушения по COVID-19
В Москве приостановили работу 160 организаций за нарушения по COVID-19
Более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей были привлечены к административной ответственности за нарушения мер по коронавирусу с начала пандемии, за... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:24
2020-11-06T16:24
2020-11-06T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
происшествия
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МОСКВА 6 ноя - РИА Новости. Более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей были привлечены к административной ответственности за нарушения мер по коронавирусу с начала пандемии, за повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Он сообщил, что проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санэпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей."За весь период к административной ответственности привлечено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. За повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций",- сказал Данчиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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